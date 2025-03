Le novità Amazon Prime Video di aprile 2025 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese primaverile (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2025 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video ad aprile 2025

Film in uscita su Amazon Prime Video

Il magico mondo di Harold

Apriamo le novità Amazon Prime Video di aprile 2025 con Il magico mondo di Harold, film che mischia realtà e immaginazione diretto da Carlos Saldanha con Zachary Levi e Zooey Deschanel. Racconta la storia di Harold, che grazie a un pastello viola può disegnare e dare vita a qualsiasi cosa. Una volta cresciuto, Harold disegna sé stesso fuori dalle pagine del libro in cui vive e si ritrova nel mondo reale. Qui capisce che può imparare molto dalla vita vera e che con il suo pastello può divertirsi ancora di più. Quando il suo potere, però, finisce nelle mani sbagliate, Harold dovrà intraprende una missione magica per salvare il suo mondo e quello reale.

Disponibile in streaming dal 4 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il magico mondo di Harold.

Criature

Cambiamo genere con Criature, pellicola diretta da Cécile Allegra con Marco D’Amore e Marianna Fontana. Vede protagonista Mimmo Sannino, un ex insegnante ora impegnato come educatore di strada a Napoli: l’uomo si dedica al recupero di ragazzi in dispersione scolastica per riportarli sui banchi di scuola, e permettergli di ottenere il diploma di terza media. Il suo mezzo di predilezione: l’arte circense, arte delicata che gioca sull’apparenza, il sogno e la solidarietà, in un contesto dominato dal degrado e dalla camorra. Tra lezioni sui trampoli e letture del Barone Rampante, e grazie anche all’aiuto di Anna, assistente sociale che riconosce il valore del suo impegno, riesce a coinvolgere giovani come Daniela, che vende carciofi al banco del padre, Margherita, che ha abbandonato la scuola per fare la parrucchiera per pochi spiccioli, Ciro, cresciuto da solo con suo fratello e Bruno, appassionato di parkour e figlio di un boss locale. L’operato di Mimmo, tuttavia, non è ben accolto dalle famiglie del quartiere: il coraggio di questi ragazzi, con i loro trampoli e i loro nasi rossi, si scontrerà con la dura realtà.

Disponibile in streaming dal 5 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Criature.

G20 (original)

Tra le novità da vedere su Prime Video ad aprile 2025 c’è G20, action thriller originale con il premio Oscar Viola Davis e Antony Starr (“Patriota” in The Boys). Quando il vertice del G20 viene messo sotto assedio, il presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton diventa il bersaglio numero uno. Dopo essere riuscita a sfuggire alla cattura da parte degli aggressori, deve ingannare il nemico per proteggere la sua famiglia, difendere il suo Paese e pensare alla salvaguardia dei leader mondiali in una emozionante corsa contro il tempo. Nel cast anche Ramón Rodríguez nei panni dell’agente Manny Ruiz e Anthony Anderson.

Disponibile in streaming dal 10 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di G20.

Una notte a New York

Da guardare questo mese Una notte a New York, film diretto da Christy Hall con protagonisti Dakota Johnson e Sean Penn. La vicenda si svolge a bordo di un taxi. Una giovane donna sale sull’auto guidata da Clark, che dall’aeroporto JFK di New York la deve portare a Manhattan. Lei sembra tesa, e i due iniziano una conversazione leggera, con le solite chiacchiere superficiali che si fanno tra tassista e cliente. Lungo il viaggio la conversazione sembra prendere forma e spessore, e i due si sentono liberi di affrontare temi importanti e molto personali per poi diventare intimi. Relazioni, amore, sesso, passato e presente. Clark e la ragazza si raccontano, svelano dettagli della loro storia personale e con grande onestà e mettono a nudo le proprie fragilità. Una semplice corsa in taxi diventa per entrambi un’occasione di profonda e inattesa riflessione.

Disponibile in streaming dall’11 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una notte a New York.

1992

Tra le novità Prime Video di aprile 2025 c’è 1992, adrenalinico action diretto da Ariel Vromen con Tyrese Gibson, Scott Eastwood e il compianto Ray Liotta. La vicenda è ambientata a Los Angeles nel 1992, quando la città californiana si trovò nel bel mezzo di una rivolta popolare a seguito del verdetto che aveva assolto gli agenti di polizia accusati di aver pestato violentemente l’anno precedente l’afro-americano Rodney King. In quei turbolenti e cruenti giorni tra i mesi di aprile e maggio, in cui si contarono oltre cinquanta vittime, si svolgono le vicende di due padri, le cui vite stanno per scontrarsi pericolosamente. Il primo è Mercer, che sta cercando faticosamente di ricostruire la sua vita e il suo rapporto con suo figlio Antoine (Christopher A’mmanuel), dall’altra c’è invece Lowell, che insieme al figlio Riggin sta pianificando una azzardata rapina per rubare convertitori catalitici, che contengono prezioso platino, proprio dalla fabbrica dove lavora Mercer.

Disponibile in streaming dal 12 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 1992.

Cortina Express

Sbarca sulla piattaforma questo mese anche Cortina Express, commedia diretta da Eros Puglielli con Christian De Sica, Lillo, Isabella Ferrari e Paolo Calabresi. Il film è ambientato durante le festività natalizie, quando le strade, i vicoli e le piste da sci di Cortina si popolano di persone, tutte diverse tra loro, ma riunite e pronte a divertirsi nell’incantevole paesaggio di cime innevate. Tra di loro vi sono: Lucio De Roberti, affascinante viveur giunto a Cortina non solo per il divertimento, ma con l’obiettivo salvare suo nipote da un matrimonio che si prospetta disastroso; l’ex star della musica Dino Doni, che cerca il riscatto della sua carriera, ma soprattutto l’affetto di sua figlia; infine, l’esplosiva Patrizia Giordano, una discografica che rischia il fallimento e che si ritrova accanto un marito un po’ ignavo. Tutti loro, così come molti altri personaggi a Cortina, si ritroveranno con i propri destini intrecciati insieme in situazioni esilaranti, nelle quali ognuno cercherà di ottenere il suo personale lieto fine.

Disponibile in streaming dal 19 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cortina Express.

Ash: Cenere mortale (original)

Torniamo ai film Prime Video originali con il thriller-horror di fantascienza Ash: Cenere mortale. Una donna si risveglia su un pianeta lontano e scopre che l’equipaggio della sua stazione spaziale è stato ferocemente trucidato. Comincia così ad indagare sull’accaduto, scatenando una terrificante catena di eventi. Nel cast Eiza González e Aaron Paul.

Disponibile in streaming dal 24 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ash: Cenere mortale.

Venom: The Last Dance

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video da vedere lato film con Venom: The Last Dance, terzo e ultimo capitolo della saga cinematografica Sony che vede protagonisti l’anti-eroe Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy, e il simbionte alieno che vive dentro di lui. Eddie e Venom sono in fuga, perché ormai ricercati e minacciati su tutti i fronti. I due, però, dovranno scegliere da che parte stare, quando un esercito di creature aliene atterrerà sulla Terra con intenti non proprio pacifici: dovranno prendere una decisione con conseguenze devastanti, mentre sono inseguiti da un misterioso militare e dagli esseri alieni provenienti dal mondo di Venom. Nel cast, oltre al già citato Tom Hardy, anche Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Stephen Graham e Andy Serkis.

Disponibile in streaming dal 25 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Venom: The Last Dance.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Bondsman (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di aprile lato serie TV con The Bondsman, serie con protagonista Kevin Bacon. Un cacciatore di taglie assassinato, Hub Halloran, viene resuscitato dal Diavolo allo scopo di catturare e rispedire indietro i demoni fuggiti dalla prigione dell’Inferno. Mentre dà la caccia ai demoni, Hub inizierà a comprendere come i suoi stessi peccati abbiano portato alla condanna della sua anima e sarà spinto a cercare una seconda possibilità nella vita, nell’amore e nella musica country. Tutti e 8 gli episodi sono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 3 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Bondsman.

#1 Happy Family USA (original)

Da non perdere questo mese #1 Happy Family USA, nuova serie animata per adulti creata da Ramy Youssef. Ha come protagonisti degli irriducibili ottimisti, gli Hussein – la famiglia musulmana più patriottica, più pacifica e decisamente non sospetta dell’Amreeka post 11 settembre. Con piglio satirico e una comicità al limite del nonsense, la serie ridefinisce il concetto di ironia nelle difficoltà, mentre gli Hussein affrontano i primi anni 2000 sotto gli occhi vigili dei loro terrorizzati vicini. Tutti e 8 gli episodi sono resi disponibili contemporaneamente per un bel binge watching.

Disponibile in streaming dal 17 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di #1 Happy Family USA.

Étoile (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video da vedere ad aprile 2025 con Étoile, serie TV originale che porta nel mondo della danza classica. Ambientata fra New York e Parigi, la serie in 8 episodi segue i ballerini e lo staff artistico di due compagnie di danza di fama mondiale, che, per salvare le loro storiche istituzioni, tenteranno una mossa ambiziosa: scambiarsi gli allievi di maggior talento. Ideata da Amy Sherman-Palladino e dal marito Daniel Palladino, coppia creativa dalla cui penna sono nati cult televisivi come Una mamma per amica e La fantastica Signora Maisel. Nel cast Charlotte Gainsbourg, Luke Kirby, Lou de Laâge, Gideon Glick, David Alvarez e Simon Callow. Anche in questo caso tutti gli episodi vengono pubblicati nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 24 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Étoile.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Abbiamo una nuova stagione per One Piece (la nona), ma anche i film tratti dai romanzi di Dan Brown e tutti i film della saga di Jason Bourne (da The Bourne Identity a The Bourne Legacy), oltre ad alcuni grandi classici (come quelli della serie de Il giustiziere della notte) e tanto altro. Visto l’arrivo del terzo capitolo della trilogia, sono disponibili anche gli altri due film della saga di Venom.

Ecco cos’altro c’è da guardare ad aprile 2025 su Amazon Prime Video:

Orwell 1984 – 1° aprile 2025

21 Jump Street – 1° aprile 2025

22 Jump Street – 1° aprile 2025

La bottega del barbiere 2 – 1° aprile 2025

La bottega del barbiere 3 – 1° aprile 2025

Be Cool – 1° aprile 2025

Candyman – 1° aprile 2025

Una spia e mezzo – 1° aprile 2025

La bambola assassina – 1° aprile 2025

Il giustiziere della notte 2 – 1° aprile 2025

Il giustiziere della notte 3 – 1° aprile 2025

Il giustiziere della notte 4 – 1° aprile 2025

Fargo – 1° aprile 2025

Una famiglia al tappeto – 1° aprile 2025

The Bourne Identity – 1° aprile 2025

The Bourne Supremacy – 1° aprile 2025

The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo – 1° aprile 2025

The Bourne Legacy – 1° aprile 2025

Jason Bourne – 1° aprile 2025

Una bionda in carriera – 1° aprile 2025

Misery non deve morire – 1° aprile 2025

Stregata dalla luna – 1° aprile 2025

Over the Top – 1° aprile 2025

La più grande storia mai raccontata – 1° aprile 2025

Terminator – 1° aprile 2025

Thelma & Louise – 1° aprile 2025

West Side Story – 1° aprile 2025

Fargo (stagione 4) – 1° aprile 2025

The Dinner Table Detective (anime) – 5 aprile 2025

Mobile Suit Gundam Gquuuuuux (anime, stagione 1) – 9 aprile 2025

One Piece (stagione 9) – 20 aprile 2025

Venom – 21 aprile 2025

Venom – La furia di Carnage – 21 aprile 2025

Angeli e demoni – 23 aprile 2025

Inferno – 23 aprile 2025

Il codice da Vinci – 23 aprile 2025

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Sulle ali dell’onore – 12 aprile 2025

Volevo un figlio maschio – 17 aprile 2025

Caccia all’agente Freegard – 19 aprile 2025

L’ultima volta che siamo stati bambini – 24 aprile 2025

Da grandi – 28 aprile 2025

Tenet – 30 aprile 2025

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Before Pintus (18 aprile 2025), le stagioni 1-5 di Rocco Schiavone (25 aprile 2025) e le stagioni 1-9 di The Flash (30 aprile 2025). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi (oltre alle novità principali del 2025): tra questi possiamo citare il film Un altro piccolo favore (con Anna Kendrick e Blake Lively) e le serie Overcompensating e Sorelle Sbagliate (miniserie con Jessica Biel ed Elizabeth Banks basata sull’omonimo romanzo). In più, sappiamo già che Hazbin Hotel tornerà per le stagioni 3 e 4, che Sausage Party: Cibopolis avrà una seconda stagione e che vedremo il prequel di The Boys, Vought Insight.

Vi ricordiamo che da esattamente un anno i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese. Segnaliamo inoltre che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto e il noleggio Conclave (dal 3 aprile 2025), Io e te dobbiamo parlare (dal 4 aprile 2025) e Mickey 17 (dal 22 aprile 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2025 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di aprile per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.