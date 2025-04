WhatsApp Beta per iOS continua a essere un cantiere aperto con il team di sviluppo che lavora costantemente a migliorie, nuove funzioni e correzioni con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza variegata e completa.

Come sempre, la versione Beta dell’app per iPhone (stesso discorso anche per la controparte Android) non smette praticamente di aggiornarsi con funzionalità che verranno in futuro implementate nella versione stabile destinata a tutti.

Nelle recenti settimane il ramo iOS e desktop dell’app di proprietà di Meta ha accolto alcune interessanti novità come una nuova funzione per i gruppi, i progressi in merito al supporto degli account multipli su iOS e la possibilità di impostare WhatsApp come app predefinita per messaggi e chiamate su iPhone.

In tal senso, prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più popolare al mondo nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

La novità di oggi ci arriva in seguito al rilascio di un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, che porta l’applicazione alla versione 25.9.10.72.

Protagonista del nuovo aggiornamento è un rinnovato menu di condivisione degli allegati all’interno delle conversazioni che introduce una nuova interfaccia grafica più moderna e intuitiva.

È in arrivo un menu di condivisione degli allegati tutto nuovo

Come accennato in apertura, WhatsApp sta lavorando all’implementazione di un design aggiornato per il pannello degli allegati, previsto per un futuro aggiornamento. La novità è finita nelle mani dei colleghi di WABetaInfo e, come potete notare dalla schermata condivisa dal portale, WhatsApp starebbe pianificando di estendere il layout della galleria, che appare alla pressione del pulsante della fotocamera, anche al pannello degli allegati accessibile tramite il pulsante “+”.

A differenza della galleria, questa nuova interfaccia offrirà le classiche opzioni aggiuntive per la condivisione come l’invio di documenti, la condivisione della posizione e dei contatti. Inoltre, includerà un accesso rapido alla fotocamera, permettendo di scattare foto o registrare video direttamente senza dover tornare alla schermata principale della chat.

Un’altra novità degna di nota di questa nuova interfaccia è l’indicatore della data accanto alla barra laterale di scorrimento e che mostrerà chiaramente il mese e l’anno delle foto e dei video visualizzati mentre si naviga nella galleria.

Quest’aggiunta offrirà un’esperienza di navigazione più intuitiva, consentendo di scorrere rapidamente la propria raccolta multimediale tenendo traccia della linea temporale di foto e video qualora si stesse cercando un contenuto di cui si ricordano i dettagli come mese o anno.

Peraltro, interagendo con l’indicatore di data, sarà possibile accedere direttamente ai file di un determinato periodo senza dover scorrere manualmente l’intera cronologia dei contenuti.

È chiaro comprendere le ragioni dietro questa soluzione: avvicinare graficamente le due interfacce di condivisione di contenuti multimediali proponendo il layout della galleria anche nella scelta dell’allegato, prima stranamente assente.

Assenti, per ora, anche le opzioni per creare sondaggi ed eventi, il che chiaramente suggerisce come questo rinnovato pannello sia ancora in cantiere e che le due opzioni non siano ancora state integrate nel nuovo design su cui sono riusciti a mettere le mani i leaker di WABetaInfo.

Tutto questo, è perfettamente normale e ne giustifica la natura ancora in via di sviluppo; se l’aggiornamento fosse già pronto per il pubblico, WhatsApp probabilmente avrebbe già avviato la distribuzione agli utenti invece di mantenerlo in fase di test.

Stando a quanto dichiarato dalla fonte, pertanto, il rinnovato pannello di condivisione degli allegati dovrebbe rimanere in fase di sviluppo ancora per diverse settimane prima di venire distribuito sul ramo beta dell’app per iOS.

Chiaramente continueremo a monitorare la situazione e non mancheremo di tenervi aggiornati.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, al momento della stesura di questo articolo, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è al completo. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla e accogliere la nuova funzionalità.

