WhatsApp per iOS riceve un nuovo aggiornamento che porta qualcosa di nuovo, a distanza dall’ultimo corposo aggiornamento di febbraio che aveva portato con sé i temi personalizzabili per le chat.

La nuova versione della popolare app di messaggistica porta con sé la capacità di sfruttare una funzionalità che Apple ha introdotto sugli iPhone già da qualche mese, attraverso un aggiornamento intermedio di iOS 18.

WhatsApp “impara” a sfruttare una recente funzione di iOS

A partire da iOS 18.2, aggiornamento rilasciato lo scorso dicembre, Apple ha dato agli utenti iPhone la possibilità di modificare le app di default (quelle predefinite) per alcune specifiche categorie: Installazione app, Email, Messaggistica, Chiamate, Filtro chiamate, Browser, Password e codici, App contactless e Tastiere (trovate un approfondimento sul portale di supporto).

Con la nuova versione 2.25.8.74 di WhatsApp, senza farne menzione nel changelog (che parla solo di ottimizzazioni e correzione dei bug), il team di sviluppo ha donato all’app la possibilità di sfruttare questa potenzialità sugli iPhone.

In questo modo, gli utenti potranno scegliere di impostare WhatsApp come app predefinita per Messaggistica e Chiamate: per farlo, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > App > App di default”, accedere alle voci “Messaggistica” e “Chiamate” e selezionare la popolare app di messaggistica in luogo delle app predefinite (rispettivamente, Messaggi e Telefono).

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.