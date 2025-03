In questi giorni, il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell’app per Mac, arrivata così alla versione 25.7.77. Con questa nuova versione dell’app — già disponibile per tutti sull’App Store —, coloro i quali utilizzino la nota piattaforma di messaggistica anche sui computer marchiati Apple potranno godere di un’esperienza d’uso meno lacunosa, con particolare riferimento all’implementazione dei Canali.

Prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull'app di messaggistica più famosa al mondo nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

WhatsApp per Mac: le novità dell’ultimo aggiornamento

Sono passati diversi mesi da quando — con il rilascio della versione beta 24.19.71 — gli utenti di WhatsApp per Mac avevano ottenuto un primo assaggio dei Canali, con possibilità di vederli e di seguirli anche dai computer di Cupertino. I Canali risultano accessibili dallo stesso tab Aggiornamenti, che contiene anche gli aggiornamenti di stato. Come si può facilmente intuire, si era trattato di un passo in avanti significativo, dato che fino a quel momento — a causa del mancato supporto della funzione in discorso — gli utenti dell’app per Mac si erano dovuti accontentare della sola visualizzazione delle notifiche.

Ebbene, adesso, con l’app Electron per Mac prossima al tramonto — verrà dismessa il prossimo mese —, il team di WhatsApp ha pensato bene di offrire un’esperienza d’uso più completa anche sulla nuova app Catalyst. A seguito del rilascio dell’ultimo aggiornamento, che porta l’app alla versione 25.7.77, i Canali sono ufficialmente in distribuzione per tutti, unitamente ad una sfilza di miglioramenti di stabilità.

Non occorre scavare, in quanto tutte le novità dell’aggiornamento sono già elencate nel changelog sull’App Store. In primis, come detto, ci sono i Canali, disponibili nella scheda Aggiornamenti. In seconda battuta, ci sono i seguenti bugfix e miglioramenti di stabilità:

Risoluzione di un problema per cui l’interfaccia utente suggerita dalle emoji rimaneva visibile quando non era in uso.

Risoluzione di un problema in cui le azioni venivano oscurate durante l’inoltro di un messaggio.

Risoluzione di un problema in cui l’emoji “persona in sedia a rotelle manuale rivolta a destra” non veniva mostrata nelle reazioni a un messaggio.

Risoluzione di un problema per cui le emoji venivano rimosse dall’editor dei file multimediali quando si componeva un messaggio.

Risoluzione di un problema per cui l’opzione di rimuovere l’immagine del gruppo non veniva mostrata sulla schermata di modifica delle info gruppo.

Risoluzione di un problema per cui i tasti freccia non funzionavano quando si digitava una risposta nella schermata di visualizzazione dei file multimediali.

Risoluzione di un problema per cui il passaggio dalla modalità chiara alla modalità scura non funzionava su macOS Sequoia.

Risoluzione di un problema per cui l’opzione “Blocca” non veniva visualizzata nel menu contestuale delle chat business.

Risoluzione di un problema in cui il collegamento rapido “cmd+shift+U” interrompeva l’app quando nessuna chat era aperta.

Risoluzione di un problema in cui l’app si interrompeva quando veniva usato il collegamento rapido “Apri”.

Insomma, si tratta di un aggiornamento che gli utenti dell’app per Mac vorranno affrettarsi ad installare, così da godersi una user experience più completa e sbarazzarsi in un colpo solo di una sfilza di bug fastidiosi. L’aggiornamento alla versione 25.7.77 di WhatsApp per Mac è già disponibile per tutti e per scaricarlo non dovete fare altro che aprire l’App Store e recarvi nella scheda Aggiornamenti; in alternativa, potete semplicemente cliccare su questo link diretto.

