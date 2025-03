Nel panorama in continua evoluzione della tecnologia domestica, Amazon sembra intenzionata a sperimentare nuove strade, o almeno questo è quello che sembra stando alle recenti scoperte di The Verge. Secondo le immagini e le informazioni raccolte dai colleghi infatti, il colosso dell’e-commerce starebbe valutando la possibilità di rinominare i suoi dispositivi smart speaker e smart display Echo in Alexa, un cambiamento che, se confermato, segnerebbe una svolta significativa nella strategia di branding dell’azienda.

Il cambiamento da Echo ad Alexa in fase di test su Amazon

Sono state individuate due distinte landing page su Amazon.com in cui lo smart display Echo Show 5 veniva presentato con il nuovo nome di Alexa Show 5, insieme a un aggiornamento del marchio per altri modelli come Alexa Show 15, Alexa Show 10, Alexa Show 8 e Alexa Spot. Ovviamente, tale scoperta ha suscitato immediato interesse e curiosità, tanto che i colleghi menzionati in apertura hanno cercato di riprodurre il ritrovamento: mentre la maggior parte dei tentativi riportava alle pagine con la denominazione tradizionale Echo Show 5, un account collegato alla redazione ha confermato la presenza della pagina Alexa Show 5.

Interpellata sulla questione, Lauren Raemhild, portavoce di Amazon, ha fornito una dichiarazione che getta luce sulla natura sperimentale di questa iniziativa:

I clienti amano sia Echo che Alexa e cercano i nostri prodotti in diversi modi: stiamo conducendo un esperimento per comprendere meglio la scoperta dei prodotti, ma ciò non significa che cambierà nulla.

In altre parole, l’azienda sta esplorando nuove modalità per ottimizzare la ricerca dei propri dispositivi, senza che ciò implichi necessariamente un cambiamento definitivo.

Come molti di voi ricorderanno, gli smart speaker di Amazon sono stati lanciati sul mercato nel 2014 con il nome di Echo, da allora, ogni nuovo modello di smart speaker e display è stato commercializzato con questo marchio, mentre Alexa è rimasto il nome dell’assistente vocale integrato; tuttavia, la popolarità di Alexa, e la sua frequente menzione nelle interazioni quotidiane con i dispositivi, ha portato molti utenti a riferirsi agli speaker come “speaker Alexa”.

Nonostante l’apparente improbabilità di un cambiamento radicale per una linea di prodotti consolidata da oltre un decennio, l’imminente lancio di Alexa Plus, la versione di Alexa basata sull’intelligenza artificiale generativa, potrebbe aver indotto Amazon a riconsiderare la propria strategia di branding. Alexa Plus infatti, dovrebbe essere disponibile nelle prossime settimane, e non è da escludere che Amazon voglia sfruttare questo lancio per rafforzare il marchio Alexa.

Ad ogni modo, è importante sottolineare che a partire dalla giornata odierna, ogni menzione di Alexa Show è stata rimossa dalle pagine individuate inizialmente, e che tali pagine sono state trovate solo su un numero limitato di account; ciò dimostra che si è trattato di un esperimento circoscritto, almeno per il momento.

In conclusione, il futuro del marchio Echo per ora rimane incerto, bisognerà attendere per scoprire se Amazon deciderà di dare il via a un rebranding dei suoi dispositivi smart o meno.