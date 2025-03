In un panorama e-commerce in continua evoluzione, Amazon si distingue ancora una volta per la sua capacità di innovare introducendo “Interessi“, una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che promette di trasformare radicalmente l’esperienza di acquisto online. Questa novità, attualmente in fase di test con un gruppo ristretto di clienti statunitensi, rappresenta un significativo passo avanti nella personalizzazione dello shopping, consentendo agli utenti di scoprire e acquistare prodotti in linea con i propri interessi specifici.

Cos’è e come funziona la nuova funzionalità “Interessi” di Amazon

La funzionalità “Interessi” si presenta come un vero e proprio assistente personale, capace di comprendere e interpretare i desideri degli utenti attraverso il linguaggio naturale; invece di dover digitare complesse query di ricerca, gli acquirenti possono semplicemente descrivere i loro interessi, i limiti di prezzo e le preferenze, lasciando che l’intelligenza artificiale si occupi del resto.

“Interessi” utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per tradurre il linguaggio naturale in query che i motori di ricerca tradizionali possono elaborare, questo permette alla funzionalità di scansionare continuamente il vasto catalogo di Amazon, alla ricerca di nuovi prodotti, riassortimenti e offerte che corrispondono ai prompt creati dagli utenti. Una volta individuati gli articoli pertinenti, “Interessi” notifica proattivamente gli acquirenti, offrendo loro un’esperienza di shopping personalizzata e senza interruzioni.

Attualmente disponibile nell’app Amazon Shopping (iOS e Android) e nel sito web mobile, “Interessi” si trova nella scheda “Io”, qui gli utenti possono creare e modificare i propri prompt, affinando la ricerca in base alle loro esigenze; la possibilità di personalizzare i prompt consente agli acquirenti di esplorare nuove categorie di prodotti e scoprire articoli che potrebbero non aver trovato attraverso le tradizionali ricerche.

Amazon sottolinea che “Interessi” è solo una delle tante innovazioni basate sull’intelligenza artificiale volte a migliorare l’esperienza di shopping, altre funzionalità come Rufus e AI Shopping Guides, dimostrano l’impegno dell’azienda nel rendere gli acquisti online più veloci, facili e divertenti.

Sebbene “Interessi” sia attualmente in fase di test, Amazon ha in programma di estendere la sua disponibilità a tutti nei prossimi mesi, questa funzionalità rappresenta un importante passo avanti nella personalizzazione dello shopping online, e potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per l’e-commerce.