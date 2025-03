Nell’ottobre dello scorso anno Microsoft ha iniziato a distribuire quella che, ad oggi, è l’ultima versione del sistema operativo desktop proprietario della società, Windows 11 24H2; nel corso del tempo tuttavia, sono emerse tutta una serie di problematiche e criticità di vario genere che hanno spinto l’azienda ad interrompere, a più riprese, la distribuzione dell’aggiornamento.

Tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come inizialmente l’update creasse una cache da ben 8,63 GB che non poteva essere eliminata tramite il sistema di pulizia del disco, l’aggiornamento inoltre mandava in blocco alcune app sui computer su cui era installato il software CrowdStrike, oltre a creare diversi problemi con i videogiochi.

A quanto pare, sembra che l’azienda di Redmond abbia applicato anche un altro blocco di compatibilità, forse passato inosservato ai più, interrompendo la distribuzione dell’aggiornamento a Windows 11 24H2 sui PC con installato Asphalt 8: Airborne; nelle ultime ore tuttavia, Microsoft ha annunciato di aver risolto i problemi che avevano causato il blocco, che di conseguenza è stato rimosso.

Microsoft rimuove il blocco di Asphalt 8 per l’update Windows 11 24H2

Come anticipato in apertura, Microsoft ha finalmente rimosso il blocco di salvaguardia che impediva l’aggiornamento a Windows 11 24H2 sui sistemi che avevano installato il gioco Asphalt 8: Airborne; questo blocco, introdotto per prevenire problemi di instabilità, è stato ora eliminato, permettendo a tutti gli utenti di aggiornare il proprio sistema operativo.

Non è la prima volta che l’azienda utilizza un sistema di “blocchi di salvaguardia”, al fine di evitare che aggiornamenti problematici vengano installati su dispositivi che potrebbero riscontrare incompatibilità, di recente per esempio vi abbiamo riportato di un approccio simile con i computer su cui è installato AutoCAD 2022; in questo caso specifico, il problema risiedeva in un bug che causava crash e malfunzionamenti di Asphalt 8: Airborne dopo l’installazione di Windows 11 24H2.

Microsoft, consapevole dei problemi emersi durante i test con gli Insider, ha deciso di applicare un blocco per salvaguardare l’esperienza degli utenti, interrompendo la distribuzione dell’aggiornamento e avvisando gli utenti:

Dopo aver installato Windows 11, versione 24H2, potresti riscontrare problemi con Asphalt 8 (Airborne). Il gioco potrebbe smettere di rispondere con un’eccezione mentre lo stai utilizzando o uscendo e dovrai riavviare il gioco per recuperare dall’eccezione. Per salvaguardare la tua esperienza di aggiornamento, abbiamo applicato un blocco di compatibilità sui dispositivi che utilizzano Asphalt 8. A questi dispositivi non verrà offerto di installare Windows 11, versione 24H2 tramite il canale di rilascio di Windows Update . Gli amministratori IT che utilizzano i report di Windows Update for Business possono verificare questo problema utilizzando il relativo ID di salvaguardia: 52796746. Importante : si consiglia di non tentare di aggiornare manualmente alla versione 24H2 utilizzando l’Assistente installazione di Windows 11 o lo strumento di creazione dei supporti finché il problema non sarà stato risolto.

Nella giornata di ieri però, la società ha annunciato di aver risolto il problema, rimuovendo contestualmente anche il blocco; Microsoft sottolinea come potrebbero volerci fino a 48 ore prima che l’aggiornamento di Windows 11, versione 24H2 venga offerto in Windows Update. Gli utenti che ancora attendevano l’update in questione, a causa della presenza di Asphalt sui propri computer, riceveranno quindi a breve l’ultima versione disponibile di Windows 11.