Microsoft ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per Windows 11 che porta diverse novità anche per Copilot e, quindi, per le funzionalità di intelligenza artificiale del sistema operativo della casa americana. Alcune di queste novità sono limitate ai soli Copilot+ PC e, quindi, a tutti i PC che soddisfano i requisiti per poter gestire al meglio l’intelligenza artificiale (almeno secondo Microsoft).

Tra le novità c’è spazio anche per una nuova versione di Recall, la funzione che doveva essere distribuita nei mesi scorsi ma che era stata temporaneamente ritirata a causa dei problemi legati alla gestione dei dati e alla privacy degli utenti. Il rilascio del nuovo aggiornamento, che porta con sé Windows 11 24H2 è in corso.

Chi ha un PC compatibile (è necessario anche avere Windows 11 22H2 oppure 23H2 come versione del sistema operativo) può tentare di forzare il download di questa nuova versione andando in Impostazioni > Windows Update e controllando la disponibilità di nuovi aggiornamenti per il sistema operativo (è necessario attivare l’opzione Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili).

Vediamo tutte le novità annunciate oggi da Microsoft.

Le novità di Windows 11 24H2

Con Windows 11 24H2 vengono introdotte diverse novità per Windows 11. Si tratta di un aggiornamento di grande rilevanza per il sistema operativo e non solo per le novità legate a Copilot, funzione su cui Microsoft intende puntare sempre di più nel corso dei prossimi anni. Tra le novità introdotte dall’aggiornamento c’è una nuova funzione di risparmio energetico che, per i notebook e i tablet Windows, dovrebbe garantire la possibilità di incrementare in modo significativo l’autonomia.

Tale funzione può essere attivata dalle Impostazioni ma l’utente potrà anche impostare l’attivazione automatica, una volta raggiunta una certa percentuale di batteria. L’aggiornamento introduce diverse novità anche per la gestione dell’audio anche per chi utilizza apparecchi acustici, con preset dedicati, sfruttando il collegamento via Bluetooth. Per migliorare la velocità della connessione Wi-Fi, inoltre, viene introdotto il supporto alle reti Wi-Fi 7 che iniziano ad essere sempre più diffuse, grazie a un numero crescente di router in grado di utilizzare il nuovo standard.

Il nuovo aggiornamento di Windows 11 porta tante novità per l’intelligenza artificiale. Queste novità non saranno disponibili solo per i computer con Snapdragon X ma potranno essere utilizzate anche da qualsiasi altro computer Windows in grado di rispettare i requisiti previsti per i Copilot+ PC (Microsoft cita, in particolare, i processori Intel Core Ultra Series 2 e AMD Ryzen AI 300). La novità principale è, senza dubbio, il ritorno di Recall, con una nuova architettura per la sicurezza dei dati dell’utente, che andrà a scattare delle “istantanee” dell’utilizzo del PC per consentire all’utente di recuperare dati precedenti.

Il sistema ora ha dei filtri specifici per alcuni siti web e determinate applicazioni con l’obiettivo di garantire la massima privacy e di proteggere i dati sensibili degli utenti (impedendo l’accesso a utenti non autorizzati che potrebbero accedere al computer e utilizzare Recall per entrare in possesso di dati sensibili). Recall sarà accessibile da ottobre in Windows Insider per i PC con Snapdragon X e poi anche per i PC con processori Intel e AMD compatibili.

L’aggiornamento di Windows porta anche la nuova funzione Click to Do che permette al sistema di suggerire le attività da svolgere in base all’elemento cliccato. Da segnalare anche un miglioramento della ricerca di Windows che permetterà al sistema di identificare i contenuti desiderati dall’utente, andando oltre al nome del file e delle carte. Ad esempio, cercare “foto di compleanno” e individuare tutte le foto presenti nel computer che possono far riferimento a un compleanno, anche se il nome del file o della carta non contiene la parola chiave.

Da segnalare anche la possibilità per l’app Foto di utilizzare la funzione Super Resolution con intelligenza artificiale per incrementare la risoluzione delle foto (fino a otto volte). Sui Paint, invece, è in arrivo la funzione Generative Fill and Erase per sfruttare l’intelligenza artificiale per rimuovere lo sfondo, aggiungere elementi e altro ancora come già è possibile fare con diverse applicazioni di foto ritocco che integrano strumenti IA per l’editing delle immagini.

Le novità di Copilot

L’app di Copilot (su Windows, web, Android e iOS) include nuove funzionalità come Copilot Voice, per poter interagire con l’IA di Microsoft in modo naturale (per ora solo in inglese ma altre lingue sono in arrivo “presto”). C’è anche il debutto di Copilot Daily per accedere a un riepilogo di notizie e meteo.

Tramite il programma sperimentale Copilot Labs, i clienti Copilot Pro possono accedere a nuove funzioni in anteprima come Copilot Vision, con l’AI che monitora le pagine web visitate su Edge e può rispondere alle domande dell’utente in merito ai siti aperti e alle informazioni visualizzate. C’è anche Think Deeper che permetterà a Copilot di elaborare richieste più complicate, prendendosi più tempo per valutare tutti gli elementi.

Microsoft ha pubblicato anche un nuovo video dedicato alla nuova versione di Copilot.

Ecco, invece, un esempio di come poter utilizzare Copilot Voice: