Microsoft si trova nuovamente a dover affrontare problemi significativi con Windows 11, questa volta legati all’ultimo importante aggiornamento 24H2. L’azienda di Redmond ha recentemente confermato l’esistenza di un bug che sta causando seri problemi agli utenti che utilizzano il proprio PC per il gaming, portando alla decisione di sospendere temporaneamente la distribuzione dell’update.

Microsoft conferma gravi problemi con i videogiochi su Windows 11 24H2 e sospende l’aggiornamento

Il problema principale riguarda la funzionalità Auto HDR, una delle caratteristiche più apprezzate di Windows 11 che permette di migliorare automaticamente la qualità visiva dei giochi convertendo i contenuti SDR (Standard Dynamic Range) in HDR (High Dynamic Range). Gli utenti hanno segnalato due tipologie di malfunzionamenti: da un lato, una visualizzazione non corretta dei colori nei giochi, dall’altro, crash improvvisi delle applicazioni gaming.

Diversi giocatori hanno riscontrato problemi con titoli popolari come Call of Duty: Infinite Warfare, Assassin’s Creed Valhalla, Origins, Far Cry e Need for Speed Unbound. In alcuni casi i giochi si bloccano nella schermata di caricamento, in altri si chiudono inaspettatamente senza lasciare tracce nei log di sistema, rendendo particolarmente difficile l’individuazione della causa.

Come soluzione temporanea, Microsoft consiglia di disattivare completamente la funzione Auto HDR. Per farlo, è necessario:

Aprire le Impostazioni di Windows

Navigare in Sistema > Schermo

Selezionare “Grafica”

Disattivare l’opzione Auto HDR

È possibile anche gestire questa impostazione per singole applicazioni attraverso le impostazioni personalizzate per app.

Per prevenire ulteriori problemi, Microsoft ha implementato un blocco automatico che impedisce l’installazione di Windows 11 24H2 sui PC che hanno la funzione Auto HDR attiva. L’azienda sconsiglia vivamente di aggirare questo blocco tentando installazioni manuali tramite Media Creation Tool o file ISO.

Vale la pena notare che questo non è l’unico problema riscontrato nella versione 24H2: soprattutto su Reddit sono stati segnalati altri bug come la scomparsa del cursore del mouse, problemi di performance e malfunzionamenti dell’interfaccia di File Explorer. Microsoft ha assicurato di essere al lavoro su una soluzione definitiva che verrà distribuita attraverso un futuro aggiornamento.

Per gli utenti che non hanno ancora effettuato l’upgrade a Windows 11 24H2, il consiglio è di attendere che Microsoft risolva questi problemi prima di procedere con l’aggiornamento, soprattutto se si utilizza il PC principalmente per il gaming.