Microsoft continua a investire con decisione nell’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno del suo ecosistema software e, nelle ultime ore, Copilot compie un ulteriore passo avanti diventando finalmente un’applicazione nativa. Questo cambiamento non è solo una questione di forma, ma introduce anche nuove funzionalità che migliorano l’esperienza d’uso per gli utenti.

Copilot diventa un’app standalone su Windows 11

Ad alcuni di voi quanto enunciato in apertura potrebbe suonare familiare, questo perché nel mese di dicembre dello scorso anno Microsoft aveva teoricamente già rilasciato un’app “nativa” di Copilot per Windows 11; tuttavia, poco dopo emerse come il software in questione fosse ancora, in buona sostanza, una web app.

Nelle ultime ore però, attraverso un post sul blog ufficiale, Microsoft ha annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento per i Windows Insider, update grazie al quale Copilot si trasforma in un’app vera e propria, che può essere avviata e gestita in modo indipendente rispetto alle altre finestre di sistema.

Grazie a questa modifica, gli utenti possono ridimensionare e spostare la finestra di Copilot come qualsiasi altra applicazione, rendendolo più accessibile durante il multitasking; questa novità si inserisce nel più ampio piano di Microsoft per rendere l’intelligenza artificiale una parte sempre più centrale nell’esperienza d’uso di Windows.

Oltre alla trasformazione in app nativa, Microsoft ha introdotto alcune nuove funzionalità che ampliano le potenzialità di Copilot, tra cui:

App XAML nativa e nuova interfaccia utente: include un nuovo pannello laterale in cui puoi facilmente avviare una nuova conversazione e visualizzare la cronologia delle conversazioni

Poni domande sul tuo PC, ad esempio “Come faccio a configurare un auricolare Bluetooth su questo dispositivo?” e ​​Copilot ti fornirà informazioni personalizzate in base alla tua attuale versione di Windows

La nuova versione di Copilot come app nativa è attualmente in fase di distribuzione su Windows 11 per gli utenti iscritti al programma Windows Insider, tutti gli altri dovranno probabilmente pazientare ancora un po’, anche se in realtà è comunque possibile “forzare” l’aggiornamento all’ultima versione seguendo questa procedura:

Vai su store.rg-adguard.net e seleziona ” ID prodotto ” nel primo elenco a discesa.

” nel primo elenco a discesa. Incolla 9NHT9RB2F4HD nella barra di ricerca e seleziona ” Veloce ” nel secondo elenco a discesa.

nella barra di ricerca e seleziona ” ” nel secondo elenco a discesa. Fare clic sul pulsante con il segno di spunta per trovare i pacchetti disponibili.

Trovare Microsoft.Copilot_1.25023.106.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.appxbundle e cliccaci sopra per scaricarlo.

e cliccaci sopra per scaricarlo. Aprire il file e fare clic su “Aggiorna” quando richiesto.

Esegui l’app Copilot aggiornata.

Questa mossa conferma l’intenzione di Microsoft di spingere sempre più verso l’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale all’interno del proprio sistema operativo, con aggiornamenti che probabilmente porteranno ulteriori novità nei prossimi mesi; l’evoluzione di Copilot promette di rendere Windows 11 ancora più intelligente e versatile, a noi non resta che attendere per scoprire quali altre sorprese Microsoft ha in serbo per il futuro.