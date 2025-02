Nell’ottobre dello scorso anno Microsoft ha iniziato a distribuire quella che, ad oggi, è l’ultima versione del sistema operativo desktop proprietario della società, Windows 11 24H2; nel corso del tempo tuttavia, sono emerse tutta una serie di problematiche e criticità di vario genere che hanno spinto l’azienda ad interrompere, a più riprese, la distribuzione dell’aggiornamento.

Tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come inizialmente l’update creasse una cache da ben 8,63 GB che non poteva essere eliminata tramite il sistema di pulizia del disco, l’aggiornamento inoltre mandava in blocco alcune app sui computer su cui era installato il software CrowdStrike, oltre a creare diversi problemi con i videogiochi.

Sembra che i guai causati da Windows 11 24H2 non siano finiti, visto che nelle ultime ore è emerso un altro bug che interessa un famoso software di terze parti, bug che ancora una volta ha causato l’interruzione della distribuzione dell’update.

Microsoft blocca l’update di Windows 11 24H2 sui PC con AutoCAD 2022

AutoCAD è un nome senza dubbio noto ai più, si tratta di uno dei software più famosi per il disegno tecnico assistito, strumento utilizzato da diversi professionisti per eseguire progettazione in 2D e 3D. Nelle ultime ore Microsoft ha aggiornato la documentazione ufficiale di Windows Health Dashboard, riportando come sia stato individuato un nuovo bug che, in seguito all’installazione di Windows 11 24H2, causa il mancato funzionamento del software appena citato.

Di seguito il messaggio dell’azienda:

Dopo aver installato Windows 11, versione 24H2, tutte le versioni di Autodesk AutoCAD 2022 potrebbero non aprirsi su alcuni dispositivi. Gli utenti hanno segnalato di aver riscontrato un errore durante l’avvio dell’applicazione. Per salvaguardare la tua esperienza di aggiornamento, abbiamo applicato un blocco di compatibilità sui dispositivi con Autodesk AutoCAD 2022 installato. A questi dispositivi non verrà offerto Windows 11, versione 24H2 tramite il canale di rilascio di Windows Update. Tutte le altre versioni di AutoCAD e AutoCAD LT funzionano come previsto, come AutoCAD 2023, 2024 e 2025, e non impediranno ai dispositivi di installare Windows 11, versione 24H2. Gli amministratori IT che utilizzano i report di Windows Update for Business possono verificare questo problema utilizzando il relativo ID di protezione: 56211213.

Come potete notare dunque, l’unica versione di AutoCAD interessata è quella 2022, mentre i software precedenti e successivi non hanno fatto riscontrare il medesimo malfunzionamento in seguito all’installazione di Windows 11 24H2.

Microsoft ha così deciso di interrompere, ancora una volta, la distribuzione dell’update per tutti i computer su cui risulta installata la versione 2022 di AutoCAD, premurandosi al contempo di sconsigliare agli utenti un’installazione manuale della versione di Windows 11 in oggetto.

La società ha inoltre rassicurato gli utenti asserendo di essere già al lavoro per trovare una soluzione al problema, così da permettere anche a coloro che utilizzano questo software di poter ricevere l’agognato update (circostanza teoricamente raggiungibile disinstallando il programma dal proprio computer). Non ci resta che attendere per scoprire quando la società risolverà il nuovo bug.