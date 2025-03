Chi è solito usare un gamepad per digitare su una tastiera digitale è probabilmente consapevole di quanto possa essere frustrante questo tipo di esperienza, che sia per lo streaming o per il gaming non fa differenza.

A quanto pare, anche il team di sviluppatori di Microsoft è consapevole del fatto che questo sia uno degli aspetti in cui Windows 11 può ancora migliorare molto e nelle scorse ore il colosso di Remdond ha annunciato un’importante novità.

Una comoda novità per gli utenti Windows 11

Stando a quanto si apprende dalle note di rilascio di Windows 11 Build 26100.3613 (KB5053656) per gli utenti Insiders nel Release Preview Channel, con tale versione del sistema operativo del colosso di Redmond viene implementato un miglioramento per i controller Xbox.

Si tratta di un nuovo layout per gamepad per la tastiera touch di Windows 11, una soluzione che dovrebbe rendere più semplifice l’uso di quella sullo schermo con un controller Xbox, ciò anche attraverso varie scorciatoie. E così, il tasto X può funzionare come backspace, il tasto Y come barra spaziatrice e il tasto del menu come invio.

Il team di Microsoft ha anche precisato di avere allineato verticalmente i tasti della tastiera e ciò dovrebbe garantire un’esperienza di utilizzo più fluida.

Gli sviluppatori del colosso di Redmond hanno iniziato a testare questa nuova tastiera alla fine dello scorso anno e la sua implementazione nella Release Preview di Windows 11 suggerisce che sia oramai pronta per un utilizzo generale.

Nel giro di qualche settimana, salvo eventuali imprevisti, la nuova tastiera di Windows 11 dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti in una versione stabile del sistema operativo.