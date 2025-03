Il colosso di Redmond lavora senza sosta allo sviluppo del proprio sistema operativo desktop, Windows 11 è l’attuale ultima versione di quello che, a conti fatti, è l’SO più utilizzato a livello globale. Secondo quanto emerso di recente, sembra che Microsoft stia lavorando a una nuova funzionalità per Windows 11, pensata per aiutare gli utenti a comprendere meglio come RAM e GPU influenzano le prestazioni del sistema.

Una possibile nuova sezione nelle impostazioni di Windows 11

La funzionalità si presenta come una nuova sezione di domande frequenti (FAQ) all’interno delle impostazioni di sistema, qui vengono fornite spiegazioni dettagliate sull’impatto della memoria di sistema e della GPU, con suggerimenti per migliorare le prestazioni; ad esempio, viene segnalato se la GPU ha meno di 4 GB di memoria o se il PC non esegue l’ultima versione di Windows 11.

La scoperta arriva dal leaker phantomofearth, che ha individuato la funzionalità nell’ultima build rilasciata nel Dev Channel di Windows 11; Microsoft non ha ancora confermato ufficialmente la novità e, al momento, la sezione è nascosta e deve essere attivata manualmente. I più attenti tra voi però, avranno notato una certa somiglianza con quanto individuato a inizio anno su Windows 10, ovvero la sezione FAQ per la pagina Sistema che avrebbe permesso agli utenti di capire meglio se il loro computer è in grado di sostenere alcuni tipi di operazioni in maniera efficiente.

Non è ancora chiaro se le informazioni fornite varieranno in base alla configurazione hardware o se la sezione conterrà solo risposte statiche, potrebbe adattarsi dinamicamente alle specifiche del PC, ma per ora non ci sono conferme in merito; è plausibile che per esempio, su un sistema potente e aggiornato, questa sezione non venga nemmeno mostrata.

Questa implementazione ricorda il vecchio Windows Experience Index introdotto ai tempi di Windows Vista, che forniva un punteggio alle componenti hardware per stimare le prestazioni del PC. Tuttavia, qui l’approccio sembra più orientato a guidare l’utente piuttosto che assegnare un punteggio numerico.

La presenza della funzionalità nelle build del Dev Channel suggerisce che Microsoft stia testando l’integrazione per un possibile rilascio nei prossimi mesi, come sempre però, non c’è garanzia che questa novità arrivi effettivamente nella versione stabile di Windows 11, visto l’azienda ha già eliminato funzionalità sperimentali in passato prima del rilascio ufficiale.

Gli utenti dovranno dunque attendere ulteriori sviluppi per capire se e quando questa nuova sezione FAQ diventerà disponibile per tutti.