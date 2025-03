Nonostante la maggiore popolarità legata soprattutto al recente successo di “Scissione”, la serie TV distopica sul rapporto tra vita e lavoro il cui ultimo episodio della seconda stagione verrà pubblicato domani, 21 marzo, Apple TV+ ancora non se la passa bene. Stando a quanto scrive il sito di notizie The Information, il servizio di streaming di Apple continua a non essere redditizio, anzi, gli costerebbe più di un miliardo di dollari all’anno.

Apple TV+ non è (ancora) un affare redditizio per Apple, affatto

Che Apple TV+ non sia redditizio è risaputo, considerati i pochi spettatori stimati dagli analisti del settore (Apple non condivide i dati sul numero degli iscritti). Secondo The Information l’anno scorso Apple TV+ aveva 45 milioni di abbonati, cifra di molto inferiore rispetto ai 301,63 milioni di Netflix e ai 124,6 milioni di Disney+, senza contare pure Amazon Prime Video, i cui oltre 200 milioni di utenti sono tuttavia sporcati dal fatto che fa parte del pacchetto di servizi Amazon Prime.

Gli investimenti iniziali su Apple TV+, superiori a 20 miliardi di dollari, hanno permesso ad Apple di creare un catalogo ricco di contenuti originali e di qualità. Ma a quanto pare il pubblico non ha ancora ripagato tali spese, per un servizio apprezzato e più volte premiato dalla critica ma che di fatto continua a costare ad Apple più di un miliardo di dollari l’anno, secondo due persone informate sulla questione sentite da The Information, che riporta anche un taglio alle spese dello scorso anno per Apple TV+ che ammonta a 500 milioni di dollari.

«Non me la spiego se non come una mossa di marketing, ma sono persone davvero intelligenti. Forse ci vedono qualcosa che noi non vediamo» ha detto a Variety durante un’intervista Ted Sarandos, l’amministratore delegato di Netflix, riferendosi alla strategia di Apple per Apple TV+, scettico anche in ragione dello scarso successo riscosso finora.

Nell’immagine di copertina c’è una scena della seconda stagione di “Scissione”