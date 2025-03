Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a marzo 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo terzo mese dell’anno, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a marzo 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a marzo 2025

Film in uscita su Apple TV+

Number One on the Call Sheet (documentario original)

Apriamo le novità Apple TV+ di marzo 2025 da vedere con Number One on the Call Sheet, documentario in due parti che offre un viaggio intimo in compagnia di alcuni dei più straordinari personaggi di Hollywood. Con un accesso senza precedenti e interviste senza filtri, il documentario ci accompagna in un viaggio emozionante dove attrici e attori neri a Hollywood raccontano le gioie e le sfide dell’essere persone di colore nell’industria cinematografica, condividono momenti di svolta, svelano cosa serve per avere successo e celebrano le leggende, riconoscendo al contempo l’enorme potenziale della prossima generazione. Con la partecipazione di John Boyega, Idris Elba, Laurence Fishburne, Jamie Foxx (anche produttore), Eddie Murphy, Morgan Freeman, Michael B. Jordan, Angela Bassett, Viola Davis, Halle Berry, Whoopi Goldberg, Octavia Spencer, Gabrielle Union e tanti altri grandi nomi.

Disponibile in streaming dal 28 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Number One on the Call Sheet.

Questo mese su Apple TV+ non sono previste ulteriori novità per quanto riguarda i lungometraggi, ma potete recuperare i film e i documentari dei mesi scorsi. Tra questi possiamo ricordarvi Misteri dal profondo (con Miles Teller e Anya Taylor-Joy), Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna (brillante commedia drammatica con Scarlett Johansson e Channing Tatum ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11), Blitz (film che segue l’epico viaggio di un bambino di 9 anni nella Londra della Seconda guerra mondiale), il documentario The Last of the Sea Women, Wolfs (commedia d’azione con George Clooney e Brad Pitt nei panni di due risolutori professionisti), The Instigators (film che mischia azione e commedia con Matt Damon e Casey Affleck), Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena) e Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Dope Thief (original)

Passiamo alle novità Apple TV+ da vedere a marzo 2025 lato serie TV con Dope Thief, serie prodotta da Ridley Scott basata sull’omonimo libro di Dennis Tafoya. La serie segue due delinquenti, amici di vecchia data, che si fingono agenti della DEA per svaligiare una casa sconosciuta nella campagna di Philadelphia. La loro piccola truffa si trasforma in una questione di vita o di morte quando involontariamente scoprono il più grande corridoio segreto di narcotici della costa orientale. Il protagonista è interpretato dal candidato all’Oscar Brian Tyree Henry, ma ci sono anche Wagner Moura, Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison e Ving Rhames. I primi due episodi sono disponibili insieme dal giorno del debutto, mentre i successivi vengono proposti settimanalmente ogni venerdì (fino al 25 aprile).

Disponibile in streaming dal 14 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dope Thief.

BE@RBRICK (original)

Per i più piccoli da non perdere BE@RBRICK, nuova serie che racconta la storia di Jasmine e della sua band, che inseguono i loro sogni e ispirano gli altri a fare lo stesso. Non sarà facile se vivi in un mondo in cui il ruolo di ogni persona è prestabilito e in cui l’aspetto che avrai alla laurea determina la persona che sarai per il resto della vita. Jasmine si rende conto che, per cambiare il proprio mondo, lei e i suoi amici dovranno farlo da soli. La serie animata è ispirata ai giocattoli BE@RBRICK progettati e prodotti dall’azienda giapponese MediCom Toy Incorporated: i 13 episodi sono prodotti e animati da DreamWorks Animation e Dentsu Inc.

Disponibile in streaming dal 21 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di BE@RBRICK.

The Studio (original)

Tra le novità più attese di questo mese di marzo su Apple TV+ c’è senza dubbio The Studio, serie comedy con protagonista Seth Rogen. Quest’ultimo interpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios, una casa cinematografica ormai in crisi. Mentre i film faticano a rimanere vivi e rilevanti, Matt e il suo belligerante team lottano contro le proprie insicurezze scontrandosi con artisti narcisisti e vili dirigenti corporate nel tentativo sempre più arduo di produrre grandi film. Con i loro completi formali a mascherare un incessante senso di panico, si muovono in un mondo dove ogni festa, visita sul set, decisione di casting, riunione di marketing e premiazione può aprire la porta a un successo sfavillante o a una totale catastrofe. Per Matt, che si nutre di cinema, è il lavoro della vita. E potrebbe benissimo essere la sua rovina.

Disponibile in streaming dal 26 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Studio.

Side Quest (original)

Chiudiamo le principali novità del mese da guardare con Side Quest, un’estensione dell’universo di “Mythic Quest” che esplora le vite di dipendenti, gamer e fan che hanno conosciuto il fascino dell’amato gioco. Tutti e quattro gli episodi del nuovo spin-off vengono resi disponibili contemporaneamente, in concomitanza con il finale della quarta stagione della serie principale. Grazie al suo formato antologico, la nuova serie promette di offrire nuove prospettive e storie avvincenti all’interno del mondo di Mythic Quest. Nel cast Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson ed Esai Morales.

Disponibile in streaming dal 26 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Side Quest.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi e qualche finale di stagione. Ecco cos’altro c’è da guardare a marzo 2025 su Apple TV+ tra film, serie TV e persino sport:

Prime Target (finale di stagione) – 5 marzo 2025

Scissione (nuovi episodi stagione 2 e finale di stagione) – ogni venerdì fino al 21 marzo 2025

Mythic Quest (nuovi episodi stagione 4 e finale di stagione) – ogni mercoledì fino al 26 marzo 2025

MLB Big Inning – 27 marzo 2025

Friday Night Baseball (stagione 2025) – 28 marzo 2025

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Your Friends and Neighbors (con Jon Hamm e Olivia Munn, in arrivo l’11 aprile 2025), Government Cheese (16 aprile 2025) e Carême (30 aprile 2025). Vi ricordiamo che da qualche giorno è disponibile anche l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a marzo 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.