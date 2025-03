Apple TV+ si allarga e sbarca su Amazon Prime Video: ora tutti i film e le serie TV del servizio possono essere visualizzati attraverso la piattaforma Prime Video, ovviamente attraverso un abbonamento aggiuntivo. Dopo il lancio negli Stati Uniti dello scorso ottobre, ora i contenuti sono accessibili anche in Italia, Germania e Spagna.

Apple TV+ arriva su Prime Video anche in Italia

A partire da oggi, 12 marzo 2025, Apple TV+ è disponibile tramite Prime Video in Italia con un abbonamento aggiuntivo di 9,99 euro al mese. I clienti Prime che decidono di abbonarsi possono avere accesso illimitato a tutti i contenuti della piattaforma di Cupertino: giusto per citarne alcuni troviamo titoli di successo come Scissione (giunto alla seconda stagione proprio in queste settimane), Silo, See, Hijack: Sette ore in alta quota, The Morning Show, Slow Horses, Presunto innocente, Ted Lasso, Berlino: codice rosso, Dov’è Wanda? e Amare da morire (A muerte) oltre a film di fama mondiale come Wolfs – Lupi solitari, The Instigators, Misteri dal profondo e molti altri, insieme a eventi sportivi della Major League Soccer e della Major League Baseball.

Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original, tra cui Ted Lasso (vincitore di diversi Emmy Awards) e CODA – I segni del cuore (storico premio Oscar come miglior film), hanno ottenuto 553 riconoscimenti e 2.557 nomination a premi.

“Siamo felici di poter lanciare Apple TV+ su Prime Video in Italia, Germania e Spagna, offrendo ai clienti Prime Video una selezione ancora più ampia di programmi e film, il tutto in un’unica app“, ha affermato Kelly Day, Vice President of International, Prime Video. “Gli spettatori negli Stati Uniti hanno apprezzato la possibilità di abbonarsi ad Apple TV+ su Prime Video e siamo lieti di estendere questa offerta in Italia, Germania e Spagna“, ha dichiarato Eddy Cue, SVP of Services di Apple. “Vogliamo rendere Apple TV+ e il suo catalogo di serie e film pluripremiati, dei più grandi storyteller del mondo, disponibile al pubblico globale“.

Apple TV+ è solo l’ultima delle iscrizioni disponibili su Prime Video: la piattaforma di Amazon, oltre ai contenuti inclusi nell’abbonamento Prime, permette di accedere attraverso abbonamenti aggiuntivi a tantissimi altri contenuti. Abbiamo ad esempio i canali Paramount+, Infinity Selection, Discovery+, MGM+ e tanti altri. I ​​clienti possono infatti personalizzare la propria esperienza di streaming, tutto direttamente su Prime Video, con un unico pagamento e in una sola applicazione.

L’abbonamento a Apple TV+ tramite Prime Video ha un costo di 9,99 euro al mese (dopo il periodo di prova gratuito di 7 giorni) e può essere annullato in qualsiasi momento. Come in altri casi, alcuni dei principali contenuti di Apple TV+ possono anche essere acquistati o noleggiati singolarmente, senza abbonamento.

Tra i contenuti da non perdere in arrivo su Apple TV+ proprio in questi giorni vale la pena citare The Studio (serie comedy con Seth Rogen nei panni del capo di una casa cinematografica), Side Quest (spin-off di Mythic Quest, il cui finale di stagione è fissato per il 26 marzo) e il finale della seconda stagione di Scissione (21 marzo). Ad aprile arriverà poi Your Friends and Neighbors (con Jon Hamm e Olivia Munn).