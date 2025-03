Xiaomi ha appena lanciato sul mercato cinese il nuovo Walkie-Talkie 3 Chat Edition, un dispositivo che promette di rivoluzionare la comunicazione in contesti dove la rete cellulare non è necessaria. Il ricetrasmettitore, già disponibile in preordine sul portale JD.com al prezzo competitivo di 129 yuan (circa 18 euro), rappresenta l’ultima evoluzione della gamma di walkie-talkie del colosso tecnologico cinese.

Xiaomi Walkie-Talkie 3 Chat Edition garantisce una comunicazione senza limiti con 5 km di copertura

Caratterizzato da un design compatto e maneggevole, con dimensioni di 163 × 55 × 32 mm antenna inclusa e un peso di soli 136,6 grammi, questo nuovo modello si distingue per la sua versatilità d’uso. Il dispositivo, identificato dal codice modello XMDJJA01FY, opera sulla banda UHF amatoriale 430-440 MHz, il che garantisce una copertura impressionante che può raggiungere i 5 chilometri in campo aperto grazie alla potenza di trasmissione di 3 W.

Particolarmente interessante è la capacità del dispositivo di mantenere una comunicazione efficace anche in ambienti chiusi e densamente popolati, come centri commerciali, dove riesce a coprire aree fino a 10.000 metri quadrati. Questa caratteristica lo rende uno strumento prezioso per numerosi scenari d’utilizzo, dalla sicurezza alle attività ricreative.

L’autonomia rappresenta uno dei punti di forza del Walkie-Talkie 3 Chat Edition. La batteria da 2000 mAh assicura fino a 10 ore di utilizzo continuo e ben 120 ore in standby, numeri che permettono di affrontare con tranquillità anche le giornate più intense. La ricarica avviene tramite una porta USB Type-C multifunzione che, con un’interessante soluzione di design, funge anche da ingresso per le cuffie.

Sul fronte della praticità d’uso, Xiaomi ha implementato diverse funzionalità avanzate. La sincronizzazione su 16 canali permette un rapido abbinamento tra più dispositivi, mentre la funzione di copia “air-to-air” consente di clonare le impostazioni in modalità wireless. La gestione del dispositivo può avvenire sia attraverso l’app Xiaomi Intercom che tramite un plug-in dedicato nell’app Mijia, offrendo agli utenti un controllo completo e personalizzabile sul dispositivo.

La costruzione in plastica (i materiali sono PC e ABS) garantisce robustezza e una presa sicura, mentre la capacità di operare in un range di temperatura da -10°C a 50°C (con ricarica ottimale tra 5°C e 40°C) ne assicura l’affidabilità in diverse condizioni ambientali. Il tutto è completato da un sistema di controllo fisico attraverso manopole e pulsanti, arricchito da feedback vocali che rendono l’utilizzo ancora più intuitivo.

Questo nuovo walkie-talkie di Xiaomi si presenta come una soluzione moderna e affidabile per la comunicazione in assenza di rete cellulare, ideale per appassionati di radio amatoriali ma anche per utilizzi professionali dove la comunicazione diretta è fondamentale. La commercializzazione ufficiale è partita qualche ora fa, esattamente il 14 marzo alle 10:00 (ora cinese), inizialmente sul mercato domestico cinese. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul possibile arrivo del prodotto in questione sul nostro mercato e il rispettivo prezzo di vendita.