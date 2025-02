In occasione della presentazione del nuovo cameraphone Xiaomi 15 Ultra e delle cuffie true wireless Xiaomi Buds 5 Pro, prodotti svelati in Cina ma in arrivo, quasi sicuramente, anche in Europa nel corso delle prossime settimane, Xiaomi ha annunciato anche il debutto del nuovo Xiaomi Smart Speaker Pro. Si tratta di uno speaker Bluetooth che consente di utilizzare l’assistente vocale Super Xiao AI e sfruttare l’intelligenza artificiale. Caratterizzato da un ottimo comparto audio, il nuovo dispositivo di Xiaomi è già in vendita in Cina con un prezzo particolarmente aggressivo e con la possibilità, in futuro, che l’azienda realizzi anche una versione per il mercato globale.

Xiaomi Smart Speaker Pro: le caratteristiche del nuovo modello

Lo Xiaomi Smart Speaker Pro è il nuovo componente della famiglia di speaker Bluetooth della casa cinese. Si tratta di un prodotto pensato per poter consentire agli utenti cinesi una migliore interazione con Super Xiao AI, l’assistente vocale con intelligenza artificiale realizzato da Xiaomi per il mercato interno.

Quest’assistente utilizza un modello linguistico avanzato ed è in grado di intrattenere conversazioni naturali con l’utente. Lo speaker include un sistema composto da tre microfoni per il riconoscimento vocale, con il dispositivo che sarà in grado di identificare l’utente stesso.

C’è anche una particolare attenzione al comparto audio: Smart Speaker Pro, infatti, non è pensato solo per l’interagire con l’intelligenza artificiale ma anche per essere utilizzato per l’ascolto di musica, podcast e altri contenuti.

Il dispositivo è dotato di un altoparlante full-range da 2,5 pollici con una potenza di uscita di 12 W. C’è anche la possibilità di creare un sistema stereo, abbinando due Smart Speaker Pro che potranno funzionare in combinazione per creare un audio surround.

A completare il comparto tecnico troviamo una banda luminosa dinamica con il sistema di illuminazione che può “seguire” la musica riprodotta dallo speaker. Dal punto di vista software, il dispositivo rientra nell’ecosistema HyperOS (una vera e propria piattaforma software multi-dispositivo in Cina) con la possibilità per l’utente di utilizzare lo Smart Speaker Pro per la gestione dei vari dispositivi IoT di Xiaomi.

C’è anche il sistema di controllo remoto a infrarossi che consente, ad esempio, all’utente di gestire la TV o il condizionatore senza utilizzare il telecomando ma tramite lo speaker e i comandi vocali. Per quanto riguarda la connettività, il nuovo modello di Xiaomi supporta sia il Bluetooth 5.0 che il Wi-Fi Dual Band.

C’è anche una porta USB-C per il collegamento di dispositivi esterni. In questo modo, ad esempio, è possibile collegare il computer allo Smart Speaker Pro che diventerà una vera e propria cassa. Il modello misura 110 mm x 110 mm x 209 mm per un peso di poco più di un chilogrammo.

Disponibilità

Il nuovo Xiaomi Smart Speaker Pro è disponibile da subito in Cina dove viene commercializzato con un prezzo di 2.999 yuan che, al cambio attuale, corrispondono a meno di 40 euro. Non è prevista la distribuzione sul mercato globale (Super Xiao AI è un servizio destinato al mercato cinese) ma il dispositivo potrebbe essere la base di partenza per un nuovo Smart Speaker Pro “global” pensato per consentire l’accesso a uno dei servizi AI disponibile al di fuori della Cina. Maggiori dettagli arriveranno nel corso del prossimo futuro.