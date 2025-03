Il MWC 2025, in corso in questi giorni a Barcellona, è lo scenario di alcuni dei più importanti annunci da parte di Xiaomi, dopo quelli relativi alla nuova serie 15, a tablet e altri dispositivi. Il colosso cinese ha infatti annunciato l’imminente arrivo sui mercati internazionali degli elettrodomestici di grandi dimensioni, da anni appannaggio solo del mercato interno. Samsung e LG sono avvisate, un nuovo pericoloso concorrente sta per arrivare e per gli amanti della smart home questa è un’ottima notizia.

Le ambizioni di Xiaomi

Anche se non è ancora chiaro quali saranno i primi mercati coinvolti in questa nuova espansione, Xiaomi non ha al momento fornito dettagli in merito, è probabile che Europa e sudest asiatico saranno tra quelli coinvolti inizialmente, andando a segnare un passo molto importante della strategia di diversificazione dell’offerta di Xiaomi, nell’ottica di una crescita continua.

Forte di una reputazione più che positiva, costruita nel corso degli anni grazie agli smartphone e ai numerosi dispositivi per la smart home, Xiaomi non dovrebbe avere particolari problemi a ottenere un buon successo anche in un mercato molto complesso come quello degli elettrodomestici. E la politica di prezzi, notoriamente molto aggressiva, potrebbe rivelarsi vincente soprattutto in quei mercati dove non ci sono moltissime alternative ai brand più costosi.

L’ingresso di un nuovo, formidabile, competitor sui mercati internazionali potrebbe costringere colossi come Samsung e LG a rivedere le proprie strategie, con riduzione dei prezzi e una maggiore innovazione. Soprattutto perché Xiaomi, e ve lo abbiamo raccontato spesso su queste pagine, ha puntato moltissimo sulle funzioni smart dei propri elettrodomestici.

L’annuncio di Xiaomi non può che rendere felici gli appassionati di tecnologia, non solo per offrire valide alternative ai brand già esistenti quanto piuttosto per ridefinire e innovare un mercato che non ha offerto grandissime innovazioni, e quando lo ha fatto ha sempre limitato le novità allo stretto indispensabile.