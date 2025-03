Durante l’evento incentrato sulla presentazione della variante global dei flagship Android Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra, proposto come antipasto a MWC 2025 (che aprirà ufficialmente i cancelli domani), il produttore cinese ha annunciato la disponibilità globale dei tablet Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro e di tantissimi altri dispositivi, wearable e non, focus di questo articolo.

L’elenco è piuttosto lungo e comprende lo smartwatch Xiaomi Watch S4, la smartband Xiaomi Smart Band 9 Pro in una nuova colorazione, le cuffie Xiaomi Buds 5 Pro e i monopattini elettrici della gamma Xiaomi Electric Scooter 5 Series. Tutti questi dispositivi erano già stati annunciati per il mercato cinese: di conseguenza, proporremo un recap delle funzionalità e i dettagli su disponibilità e prezzi per il mercato italiano.

Lo Xiaomi Watch S4 arriva in Italia

Apriamo questa rassegna delle novità annunciate in Italia dal produttore cinese con lo Xiaomi Watch S4, uno smartwatch multi-funzione della serie senza Wear OS (ha infatti HyperOS), che propone un design sobrio ed elegante e un’autonomia da 15 giorni.

Rispetto a quanto annunciato lo scorso ottobre per il mercato cinese, l’azienda porta in Italia solo il modello Bluetooth (quindi senza connettività 4G e supporto alle eSIM). Per il resto, le specifiche sono assolutamente identiche e paragonabili.

Xiaomi Watch S4 mantiene un design classico e raffinato, con un ampio display AMOLED circolare e una cassa in lega di alluminio. Offre un’ampia personalizzazione grazie ai numerosi quadranti e alla lunetta sostituibile.

Tra le sue funzionalità rientrano il monitoraggio di oltre 150 modalità sportive, il rilevamento delle cadute e un sistema di monitoraggio della salute migliorato, con la possibilità di monitorare vari parametri come la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue e il sonno.

La batteria offre un’autonomia fino a 21 giorni, grazie al nuovo sistema operativo HyperOS 2.0 che integra funzionalità di intelligenza artificiale per la pianificazione dei percorsi. Tra l’altro è presente il GPS a doppia frequenza per una migliore geolocalizzazione.

Specifiche tecniche: Dimensioni: 47,3 x 47,3 x 12 mm

x x Peso: 44,5 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: eco-pelle o gomma fluorurata (cinturino), vetro (quadrante), lega di alluminio (cassa)

o (cinturino), (quadrante), (cassa) Certificazioni: resistenza all’acqua (5 ATM)

(5 ATM) Display: AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel e luminosità di picco a 2200 nit .

da con risoluzione x e luminosità di picco a . Sensori: accelerometro , giroscopio , battito cardiaco , ossigeno nel sangue , luce ambientale , sensore geomagnetico , sensore atmosferico , sensore di hall

, , , , , sensore , , Connettività: Bluetooth 5.2 , GNSS (dual-band)

, (dual-band) Sistema operativo: HyperOS 2.0 Compatibile con Android 8.0 o iOS 12.0 e versioni successive

Funzionalità: watchfaces , monitoraggio della salute , rilevamento delle cadute , monitoraggio di oltre 150 sport

, , , Batteria: 486 mAh, autonomia da 15 giorni, ricarica tramite basetta (attacco a due pin)

Nuova variante per la Xiaomi Smart Band 9 Pro

Conosciamo bene la Xiaomi Smart Band 9 Pro, annunciata in Cina alla fine del mese di ottobre e poi portata sul mercato italiano nel mese di novembre 2024.

Il produttore cinese ha appena annunciato la nuova variante Cream White, definita “versatile”, per la propria smartband di punta: sono disponibili un cinturino in silicone (bianco) o in pelle (color panna).

Specifiche tecniche: Dimensioni: 43,27 x 32,49 x 10,8 mm

x x Peso: 24,5 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: TPU o pelle (cinturino), vetro Gorilla Glass Victus (parte frontale), lega di alluminio (cassa)

o (cinturino), (parte frontale), (cassa) Certificazioni: resistenza all’acqua (5 ATM)

(5 ATM) Display: AMOLED da 1,74″ con risoluzione 336 x 480 pixel , refresh rate a 60 Hz e luminosità di picco a 1200 nit

da con risoluzione x , refresh rate a e luminosità di picco a Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore geomagnetico , battito cardiaco , pulsossimetro , luce ambientale

, , sensore , , , Connettività: Bluetooth 5.4 , GNSS , NFC Compatibile con Android 8.0 o iOS 12.0 e versioni successive Si configura attraverso l’app Mi Fitness

, , Funzionalità: watchfaces , monitoraggio della salute e di oltre 150 sport

, Batteria: 350 mAh, ricarica magnetica (tempo di ricarica di circa 75 minuti), autonomia da 21 giorni

Xiaomi Buds 5 Pro, cuffie pronte a sorprendere

Anche le Xiaomi Buds 5 Pro sono state già annunciate sul mercato di casa dal produttore cinese anche se, rispetto allo smartwatch e alla smartband, si tratta di un prodotto annunciato di recente (lo scorso 27 febbraio).

A differenza del Watch S4 che, qua in Italia, arriva nella sola versione Bluetooth, queste cuffie true wireless vengono portate in Italia sia nella variante Bluetooth che nella più performante variante Wi-Fi.

Xiaomi Buds 5 Pro (Bluetooth)

Le Xiaomi Buds 5 Pro ruotano attorno alla piattaforma Snapdragon Sound di Qualcomm e offrono audio lossless a 48 kHz (24 bit) con bitrate fino a 2,1 Mbps. Per quanto riguarda l’audio, sono dotate di triplo driver coassiale con doppio amplificatore e, in generale, l’audio è stato messo a punto dall’Harman Golden Ear Team.

Tra le funzionalità troviamo la cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida fino a 55 dB che fanno adattare le cuffie a diversi ambienti (riescono a contrastare il rumore del vento). Durante l’utilizzo, le cuffie danno il meglio di sé in accoppiata agli smartphone del produttore cinese.

Specifiche tecniche: Dimensioni: 25,78 x 31,39 x 21,24 mm (singola cuffia)

x x (singola cuffia) Peso: 5,6 grammi (singola cuffia) e 53 grammi (custodia di ricarica)

(singola cuffia) e (custodia di ricarica) Certificazione: IP54

Chip: Snapdragon Sound

Audio: Doppio DAC, doppio amplificatore, doppio driver da 11 mm Audio lossless 48 kHz/24 bit ANC a 55 dB Tre modalità di trasparenza Harman AudioEFX tuning

Connettività: Bluetooth 5.4

Batteria delle cuffie: 53 mAh

Batteria della custodia di ricarica: 570 mAh

Autonomia: da 8 ore (solo cuffie) a 40 ore (con custodia di ricarica)

Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi)

Rispetto al modello solo Bluteooth, le Buds 5 Pro (Wi-Fi) possono connettersi con lo smartphone anche tramite Wi-Fi, sbloccando tutta una serie di miglioramenti.

In primo luogo, migliora l’autonomia grazie al consumo energetico ridotto del Wi-Fi rispetto al Bluetooth. In secondo luogo, grazie alla tecnologia XPAN di Qualcomm, viene estesa la portata delle cuffie, permettendo all’utente di potere godere della musica preferita anche se dovesse allontanarsi dallo smartphone.

Specifiche tecniche: Dimensioni: 25,78 x 31,39 x 21,24 mm (singola cuffia)

x x (singola cuffia) Peso: 5,6 grammi (singola cuffia) e 53 grammi (custodia di ricarica)

(singola cuffia) e (custodia di ricarica) Certificazione: IP54

Chip: Snapdragon Sound S7+ (con tecnologia Qualcomm XPAN)

(con tecnologia Qualcomm XPAN) Audio: Doppio DAC, doppio amplificatore, doppio driver da 11 mm Audio lossless 48 kHz/24 bit ANC a 55 dB Tre modalità di trasparenza Harman AudioEFX tuning

Connettività: Wi-Fi , Bluetooth 5.4 (entrambe le versioni)

, (entrambe le versioni) Batteria delle cuffie: 64 mAh

Batteria della custodia di ricarica: 570 mAh

Autonomia: da 10 ore (solo cuffie) a 40 ore (con custodia di ricarica)

Monopattini Xiaomi Electric Scooter 5 Series

Concludiamo la rassegna delle novità targate Xiaomi con i tre monopattini che compongono la serie Xiaomi Electric Scooter 5 Series.

L’unico vero nuovo modello della gamma è il più performante Electric Scooter 5 Max che offre un sistema di sospensioni anteriori a doppia molla idraulica e un sistema di sospensioni posteriori a doppia molla.

Il monopattino è dotato di un sistema di recupero intelligente dell’energia cinetica che permette di ricaricare la batteria durante il movimento; inoltre, è integrato un sistema di riconoscimento delle pendenze che regola automaticamente il livello di recupero dell’energia.

Il motore integrato è da 1.000 W, in grado spingere lo scooter fino ai 25 km/h (limite imposto dalla legge) e su inclinazioni fino al 22%. L’autonomia è di 60 km mentre una ricarica completa della batteria si effettua in 3 ore. La capacità di carico è pari a 120 kg.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max integra un sistema di controllo della trazione per risultare sicuro anche in caso di strada bagnata: per rilevare lo slittamento delle ruote e regolare automaticamente la potenza erogata dal motore, il produttore cinese ha implementato un algoritmo di controllo intelligente che sfrutta i dati catturati da un giroscopio. È presente anche la funzionalità di illuminazione automatica (attiva luce anteriore e fanale posteriore quando vi è scarsa illuminazione ambientale).

Disponibilità e prezzi dei nuovi dispositivi Xiaomi

Tutti questi dispositivi appena annunciati in versione Global dal produttore cinese sono già disponibili all’acquisto sia sul sito ufficiale mi.com che su Amazon; nelle prossime settimane saranno acquistabili anche presso i rivenditori autorizzati.

Di seguito riportiamo i prezzi di listino scelti da Xiaomi per i nuovi dispositivi della gamma wearable:

Lo smartwatch Watch S4 viene proposto al prezzo consigliato di 159,99 euro nelle colorazioni Nero e Argento; c’è anche la colorazione Arcobaleno, proposta a 169,99 euro.

La smartband Smart Band 9 Pro in colorazione Cream White viene proposta al prezzo consigliato di 89,99 euro.

Le cuffie Buds 5 Pro vengono proposte al prezzo consigliato di 199,99 euro (in versione Bluetooth, colorazioni Titan Grey e White) e al prezzo consigliato di 219,99 euro (in versione Wi-Fi, colorazione Translucent Black).

Di seguito, infine, riportiamo il listino prezzi dei nuovi monopattini elettrici che compongono la serie Xiaomi Electric Scooter Series 5: