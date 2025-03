Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo dispositivo smart home realizzato da Xiaomi: stiamo parlando di Xiaomi Smart Wall Socket.

Si tratta di una soluzione studiata per rendere le comuni prese di corrente tradizionali un po’ più smart e sicure, il tutto grazie ad un sistema Xiaomi IoT Mesh 2.0 migliorato.

Le principali caratteristiche di Xiaomi Smart Wall Socket

Dotato di varie funzioni intelligenti che migliorano la praticità e la gestione dell’alimentazione, il nuovo dispositivo del colosso cinese supporta il controllo vocale tramite l’assistente Xiao Ai e può essere gestito da remoto tramite l’app Mi Home (consentendo agli utenti di accendere o spegnere gli elettrodomestici da qualsiasi luogo).

Forte di un design studiato per evitare che i bambini possano prendere scosse accidentali, Xiaomi Smart Wall Socket può contare su diversi sistemi di sicurezza ed è costruito con materiali ignifughi, in modo da garantire una maggiore durata e resistenza al fuoco.

Ed ancora, la presa smart di Xiaomi è dotata di un chip di protezione integrato che aumenta la sicurezza, fornendo protezione da sovratemperatura e sovraccarico (se il dispositivo collegato supera una soglia di consumo energetico di 2500 W o 10 A, la presa interrompe automaticamente l’alimentazione per prevenire pericoli).

Grazie alla piattaforma HyperOS la presa di Xiaomi si interconnette con altri dispositivi intelligenti dell’azienda e offre funzioni di monitoraggio del consumo energetico in tempo reale.

Inoltre, dato che supporta anche gli aggiornamenti firmware OTA, gli utenti hanno la garanzia che Xiaomi Smart Wall Socket rimanga aggiornata, ricevendo via via nuove funzionalità e le necessarie patch di sicurezza.

In Cina Xiaomi Smart Wall Socket è al momento disponibile in un programma di crowdfunding su Youpin ad un prezzo pari al cambio a circa 8 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se la presa sarà lanciata anche nei mercati europei.