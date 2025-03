Qualche giorno fa vi abbiamo riportato un’indiscrezione secondo la quale Sonos sarebbe stata al lavoro su un nuovo ambizioso progetto, nelle ultime ore tuttavia la situazione sembra aver preso una piega differente: Sonos ha deciso di fare marcia indietro sul progetto “Pinewood”, il dispositivo per lo streaming video che avrebbe dovuto segnare l’ingresso dell’azienda in un mercato dominato da Apple, Amazon, Google e Roku.

Perché Sonos ha cancellato Pinewood?

La notizia è emersa nel corso di una riunione interna, durante la quale Tom Conrad, attuale CEO ad interim di Sonos, ha annunciato la fine dello sviluppo; una decisione che arriva a sorpresa, considerando che il prodotto sembrava ormai in fase avanzata.

L’idea di un box per lo streaming video non era certo campata in aria, con l’espansione dei servizi di contenuti on-demand e l’integrazione sempre più spinta tra hardware e software, Sonos stava cercando un modo per diversificare il proprio portafoglio prodotti, andando oltre il tradizionale segmento audio.

Pinewood avrebbe dovuto offrire un’esperienza premium, con un’interfaccia raffinata e un’integrazione avanzata con i sistemi audio multi-room dell’azienda.

Tuttavia, il mercato dello streaming è già saturo di alternative consolidate e altamente ottimizzate, dalle Apple TV ai dispositivi Fire TV e Chromecast, il rischio di non riuscire a ritagliarsi uno spazio significativo potrebbe dunque aver pesato sulla scelta di Sonos, che ha preferito concentrare le proprie risorse su altri progetti.

Questa decisione lascia l’azienda senza un nuovo prodotto di punta per la seconda metà del 2025, un periodo in cui gli appassionati si aspettavano un’espansione della gamma; nonostante ciò, Sonos ha ancora diversi progetti in corso e il focus della società potrebbe tornare sui sistemi audio, magari con nuovi speaker o soundbar ancora più evoluti.

Bisognerà quindi pazientare ancora un po’ per scoprire quali saranno le prossime mosse del brand, per ora, l’idea di un box Sonos per lo streaming video resta un’ipotesi accantonata, ma non è escluso che l’azienda possa tornare a esplorare il settore in futuro, magari con un approccio differente.