Nonostante il periodo difficile che sta attraversando, Sonos pare sia al lavoro su un nuovo ambizioso progetto: l’azienda, infatti, si starebbe preparando al lancio di un dispositivo che dovrebbe andare a competere direttamente con Apple TV 4K.

Nome in codice Pinewood, questo nuovo device di Sonos dovrebbe arrivare sul mercato in una fascia di prezzo piuttosto interessante, ossia quella compresa tra i 200 dollari e i 400 dollari.

Cosa sappiamo del nuovo prodotto di Sonos

Il lancio di questo nuovo prodotto farebbe esordire Sonos nel settore dei dispositivi dedicati alla fruizione dei contenuti multimediali video e il presunto prezzo contenuto entro i 400 dollari potrebbe rendere il device decisamente competitivo.

Stando a quanto è trapelato fino a questo momento, il popolare produttore audio avrebbe in programma di rendere Pinewood un dispositivo nel quale gli utenti potranno trovare i contenuti multimediali delle principali piattaforme streaming, da Netflix a Disney+, garantendo un’esperienza di qualità e unificata.

Tra le funzionalità studiate dal team di Sonos ovviamente non dovrebbe mancare un sistema di ricerca universale per aiutare gli utenti a districarsi tra l’enorme quantitativo di contenuti disponibili e trovare rapidamente quello che desiderano: sarebbe proprio questo uno dei punti di forza di Pinewood, il cui obiettivo sarebbe quello di superare l’attuale frammentarietà dell’intrattenimento streaming.

Tra le altre caratteristiche di questo nuovo dispositivo non dovrebbero mancare un telecomando fisico che include le scorciatoie per le applicazioni di streaming più popolari, l’integrazione con il sistema di controllo vocale dell’azienda, un’interfaccia accattivante, il supporto via HDMI a console gaming, la possibilità di trasmettere in modalità wireless l’audio della TV senza ritardi alle soundbar dell’azienda e la possibilità di configurare un sistema audio surround di altri altoparlanti Sonos.

Il suo lancio dovrebbe essere in programma nei prossimi mesi. Staremo a vedere.