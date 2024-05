Sonos annuncia l’ingresso nel mercato delle cuffie con Sonos Ace, un prodotto premium che promette un’esperienza home theatre personale. L’azienda ha lanciato anche il nuovo speaker bluetooth Sonos Roam 2. A seguire i dettagli dei nuovi prodotti.

Caratteristiche delle cuffie Sonos Ace

Le nuove cuffie over-ear Sonos Ace con Bluetooth offrono un audio di alta fedeltà lossless e spaziale Dolby Atmos, un sistema di cancellazione attiva del rumore e una modalità trasparenza di eccellente qualità e un’esperienza home theater precisa e coinvolgente grazie alla nuova tecnologia TrueCinema sviluppata dall’azienda.

Sonos afferma che i due driver progettati su misura riproducono ogni frequenza con una precisione e una nitidezza impeccabili, con audio surround senza disturbare il resto della casa e per trasferire l’audio della TV da una soundbar Sonos compatibile alle Sonos Ace basta premere un pulsante.

Nel corso dell’anno Sonos lancerà la nuova tecnologia TrueCinema che analizza con precisione l’ambiente e riproduce un sistema audio surround completo e realistico che offre la sensazione di un ascolto senza indossare le cuffie.

Previous Next Fullscreen

Il sistema di cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza permettono di adattare l’esperienza alle condizioni dell’ambiente circostante, mentre la batteria assicura fino a 30 ore di utilizzo e permette di ottenere 3 ore di autonomia con soli 3 minuti di ricarica tramite USB-C.

Il comfort è garantito dai materiali premium leggeri con cui sono state realizzate le cuffie. L’imbottitura in soffice memory foam è rivestita in ecopelle, mentre l’archetto e i padiglioni non si impigliano nei capelli. La struttura pieghevole permette di appoggiarle in orizzontale o infilarle comodamente nell’apposita custodia da viaggio.

Le cuffie Sonos Ace sono realizzate utilizzando anche materiali riciclati, inoltre la funzionalità di rilevamento automatico quando il prodotto viene indossato è studiata per ridurre il consumo di energia.

Le cuffie Sonos Ace saranno disponibili in tutto il mondo dal 5 giugno 2024 nei colori nero e Soft White al prezzo di 499 euro, probabilmente, presto si potranno comprare su Amazon e presso altri negozi terzi.

Caratteristiche dello speaker Sonos Roam 2

Nonostante le dimensioni compatte, il nuovo speaker Sonos Roam 2 offre fino a 10 ore di utilizzo con audio e bassi potenti.

La certificazione IP67 rende il prodotto totalmente impermeabile e resistente alla polvere, quindi adatto anche agli spazi aperti, inoltre basta connetterlo al Wi-Fi domestico per usarlo come smart speaker tramite l’app Sonos.

Previous Next Fullscreen

Lo speaker è resistente alle cadute, supporta i controlli vocali tramite Sonos Voice Control o Amazon Alexa ed è compatibile con AirPlay 2, in più offre l’ottimizzazione automatica Trueplay e dei pratici pulsanti.

Il prodotto è già disponibile sul sito ufficiale Sonos al prezzo di 199 euro nei cinque colori nero, bianco, rosso, blu e verde. Con tutta probabilità, a breve si potrà comprare anche su Amazon.