Il produttore statunitense Sonos, pioniere per quanto concerne i sistemi audio multi-stanza, ha lanciato nella giornata di ieri due nuovi dispositivi premium della propria gamma dedicata all’home theatre, ovvero la soundbar Sonos Arc Ultra e il subwoofer Sonos Sub 4.

I dispositivi, come sempre caratterizzati da un design molto curato, possono contare su nuove tecnologie per offrire una qualità del suono di altissimo livello. Inoltre, l’azienda di Santa Barbara ha lanciato un aggiornamento per la propria app che migliora l’esperienza utente e facilità la configurazione dell’impianto audio. Scopriamo tutti i dettagli.

Sonos lancia una nuova soundbar e un nuovo subwoofer

Come anticipato in apertura, Sonos ha da poco annunciato due nuovi dispositivi premium: la soundbar Sonos Arc Ultra e il subwoofer Sonos Sub 4.

La nuova soundbar alza ulteriormente l’asticella rispetto alla precedente Sonos Arc grazie a una nuova tecnologia del trasduttore chiamata Sound Motion che consente di ridurne le dimensioni potenziando i bassi. Il subwoofer, va invece a rinnovare il design e migliora ulteriormente le prestazioni. Di seguito riportiamo le parole di Patrick Spence, CEO di Sonos:

Per decenni Sonos ha rivoluzionato l’esperienza dell’home theater e quella musicale, con prodotti che sono belli e suonano bene. Mossi dalla nostra fame di innovazione, abbiamo creato Sound Motion per rompere i confini di ciò che è possibile fare con un singolo speaker, portando questa tecnologia di trasduzione all’avanguardia nel settore dell’home theater, dove la richiesta di un suono straordinario è pari a quella di un design che si adatti agli spazi abitativi moderni. Arc Ultra è una reinvenzione della nostra soundbar più venduta Arc, che sfrutta questa incredibile innovazione per offrire un’esperienza audio senza precedenti con un design più elegante

Sonos Arc Ultra

Sonos Arc Ultra vuole ridefinire il concetto di soundbar secondo Sonos: a tal scopo, il prodotto è stato realizzato in stretta collaborazione con il Sonos Soundboard (un gruppo di produttori e creator esperti del mondo del cinema) per fornire un’esperienza audio “degna di uno studio di registrazione” o da cinema.

Dal punto di vista estetico, la soundbar è abbastanza sottile, presenta un profilo curvo, una griglia avvolgente e una finitura opaca (in nero o in bianco): essa può essere comodamente posizionata su una superficie piatta o appesa al muro. La soundbar, dotata di un LED di stato, può essere controllata “fisiscamente” grazie a dei controlli touch (ad esempio play/pausa, alza/abbassa il volume) presenti su una superficie dedicata in rilievo (non visibile quando si sta di fronte alla soundbar stessa).

Sonos Arc Ultra possiede al suo interno due anime, una da soundbar e una da speaker Bluetooth: nel primo caso, basta collegare il cavo HDMI alla TV e regolare il volume tramite il telecomando della TV, l’app Sonos o i comandi vocali (Sonos Voice Control o Amazon Alexa); nel secondo caso, basta collegare alla soundbar un qualsiasi dispositivo Bluetooth e avviare la riproduzione. Vi è poi il supporto ad AirPlay 2 di Apple che consente di trasmettere direttamente da iPhone, iPad o computer Mac i contenuti multimediali (come la musica da Apple Music).

Come detto, il vero punto di forza della Sonos Arc Ultra vuole essere la qualità del suono. Spicca l’uso della tecnologia Sound Motion che ha consentito all’azienda di realizzare un prodotto relativamente compatto in grado di offrire audio più nitido, bilanciato e intenso rispetto al passato.

Inoltre, per fornire un’esperienza di audio spaziale 9.1.4 coinvolgente, la soundbar è certificata Dolby Atmos e supporta i principali formati audio da home theater (come stereo PCM, Dolby Digital+ e TrueHD, DTS Digital Surround).

Al netto di tutto, grazie alla funzionalità Trueplay, la Sonos Arc Ultra andrà a ottimizzare l’audio in base all’acustica della stanza e alla posizione in cui essa è stata collocata. Sono poi presenti il miglioramento del parlato (va a ottimizzare i dialoghi presenti nelle tracce audio) e la modalità Night Sound (va a ridurre l’intensità dei suoni forti, prediligendo quelli più deboli).

Specifiche tecniche - Sonos Arc Ultra: Dimensioni: 1178 x 75 x 110,6 mm

x x Peso: 5,9 kg

Montaggio: M5 (filettatura da 6,5 mm e passo da 0,8 mm)

(filettatura da 6,5 mm e passo da 0,8 mm) CPU: quad-core (4x Cortex-A55) @ 1,9 GHz

(4x Cortex-A55) @ Memorie: 2 GB di RAM (SDRAM) e 8 GB di memoria interna

di RAM (SDRAM) e di memoria interna Audio: 15x amplificatori digitali classe D 7x tweeter con cupola in seta 6x mid-woofer 1x woofer con tecnologia Sound Motion Microfoni far-field con cancellazione dell’eco Equalizzazione regolabile Sonos Trueplay Miglioramento del parlato Modalità Night Sound Formati audio home theater: Stereo PCM , Dolby Digital Plus , Dolby Atmos , Dolby TrueHD , PCM multicanale , DTS Digital Surround

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , HDMI eARC , cavo ottico Compatibilità con Apple AirPlay 2 (per iOS 11.4 e versioni successive) Compatibile con Sonos Voice Control e Amazon Alexa

(802.11 ax), , , Pulsanti e controlli: controlli touch capacitivi , pulsante del Bluetooth , interruttore del microfono

, , LED di stato: stato della connessione, stato attivo/inattivo del microfono, errori

Previous Next Fullscreen

Sonos Sub 4

Oltre alla soundbar arriva il nuovo Sonos Sub 4, ennesima iterazione dell’apprezzato subwoofer del produttore statunitense, progettato anch’esso per offrire un’esperienza audio home theater che vada oltre ogni aspettativa.

Dal punto di vista del design, l’azienda ha mantenuto un design iconico (quasi cubico), caratterizzato da una finitura opaca e un profilo elegante che lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, e la possibilità di posizionarlo in verticale o su un lato. Gli ingegneri Sonos hanno lavorato pesantemente all’interno, andando a migliorare in toto la scheda tecnica.

Rispetto al modello precedente, Sonos Sub 4 supporta il Wi-Fi 6 (consentendo un facile posizionamento nella stanza, basta che prenda la rete Wi-Fi) e può godere di una maggiore potenza di elaborazione. Al suo interno, troviamo due woofer progettati su misura rivolti verso l’interno per creare un effetto “force-canceling” in modo da neutralizzare distorsioni, tremolii e tintinnii.

Il subwoofer, sfruttabile anche in “coppia” per incrementare ulteriormente il livello dei bassi, è pensato per essere utilizzato con altri dispositivi premium a marchio Sonos per costruire l’impianto home theater definitivo.

Specifiche tecniche - Sonos Sub 4: Dimensioni: 402 x 389 x 158 mm

x x Peso: 11,79 kg

CPU: quad-core (4x Cortex-A55) @ 1,9 GHz

(4x Cortex-A55) @ Memorie: 512 MB di RAM (DDR4) e 4 GB di memoria interna (eMMC)

di RAM (DDR4) e di memoria interna (eMMC) Audio: 2x amplificatori digitali classe D 2x woofer ellittici da 12,7 x 20,3 cm rivolti verso l’interno struttura con condotto reflex Risposta in frequenza fino a un minimo di 25 Hz Equalizzazione automatica

Pulsanti fisici: pulsante di connessione

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Ethernet (fino a 100 Mbps)

(802.11 ax), (fino a 100 Mbps) Necessita di un prodotto Sonos amplificato non portatile (come Era 300 o Arc Ultra)

Previous Next Fullscreen

Migliora anche l’app Sonos

In concomitanza con l’annuncio di Sonos Arc Ultra e Sonos Sub 4, come anticipato in apertura, il produttore statunitense ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per la propria app Sonos.

La nuova versione dell’app va a ripristinare tante funzionalità presenti in passato (ma rimosse dalla precedente versione), va a migliorare l’esperienza utente, sia dal punto di vista della configurazione dei nuovi dispositivi che del raggruppamento dei dispositivi associati, e si appresta a ricevere nuove funzionalità in futuro.

Disponibilità e prezzi di Sonos Arc Ultra e Sonos Sub 4

La nuova soundbar Sonos Arc Ultra e il nuovo subwoofer Sonos Sub 4 sono già pre-ordinabili sul sito ufficiale e saranno disponibili a livello globale (Italia inclusa) a partire dal 29 ottobre 2024, nelle due colorazioni Nero e Bianco. Ecco i prezzi di listino:

Sonos Arc Ultra proposta a 999 euro

proposta a Sonos Sub 4 proposto a 899 euro

Acquista i nuovi prodotti della gamma Home Theatre di Sonos su Amazon

Sul proprio sito ufficiale, poi, il produttore statunitense propone le due novità all’interno di un pacchetto chiamato Kit intrattenimento premium con Arc Ultra. Questo kit, disponibile in entrambe le colorazioni che sono disponibili per i due dispositivi, consente di risparmiare 190 euro rispetto al prezzo totale, spendendo 1708 euro in luogo di 1898 euro.