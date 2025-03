Disney+ ha lanciato una nuova promozione dedicata ad alcuni ex clienti che desiderano riattivare il servizio, offrendo la possibilità di sottoscrivere un abbonamento al piano Standard con pubblicità a un prezzo scontato per un periodo limitato.

L’iniziativa consente di attivare il servizio alla piattaforma di streaming per 2,99 euro al mese per i primi quattro mesi, invece del prezzo standard di 5,99 euro. Dopo il periodo promozionale, il costo tornerà alla tariffa ordinaria, salvo disdetta da parte dell’utente entro il termine ultimo della promozione. Vediamo i dettagli.

Come funziona la promo di Disney+ a prezzo scontato

La promozione è attivabile fino al 30 marzo 2025, salvo cambiamenti, esclusivamente da ex clienti che attualmente non hanno un piano di abbonamento attivo e che hanno ricevuto un’apposita email promozionale con tutti i dettagli della proposta. Il prezzo scontato non è dunque disponibile per tutti, ma soltanto per quegli abbonamenti che vengono riattivati dopo la ricezione dell’email.

I clienti che hanno ricevuto la promozione via email potranno quindi attivare l’abbonamento Standard con pubblicità di Disney+ al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per quattro mesi, al termine del quale il prezzo tornerà quello attualmente in vigore, ossia 5,99 euro. Questo piano include la possibilità di guardare film e serie TV in alta definizione (fino a 1080p) su un massimo di due dispositivi in contemporanea, con interruzioni pubblicitarie durante la visione e qualità audio fino a 5.1.

Proprio come accade su Netflix, anche nel piano con pubblicità di Disney+ è possibile aggiungere un utente extra, che, pagando un costo aggiuntivo mensile, consente di condividere l’abbonamento con persone al di fuori del proprio nucleo domestico. Durante il periodo promozionale, questa tariffa non subisce sconti e resta invariata al prezzo attualmente in vigore di 4,99 euro per il piano Standard con pubblicità.

Se siete interessati a questa promozione e avete ricevuto l’email promozionale, vi lasciamo con le migliori novità da guardare su Disney+ a marzo.