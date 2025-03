Nelle scorse ore il team di Apple ha annunciato un nuovo importante evento per coloro che hanno acquistato Apple Vision Pro: stiamo parlando di quella che il colosso di Cupertino ha definito una new Apple Immersive concert experience.

Protagonista di questo concerto è la popolare band dei Metallica, che dal 14 marzo farà ballare i possessori del visore di Apple con un’esibizione registrata a Mexico City durante una tappa dell’M72 World Tour.

I Metallica visti da Apple Vision Pro

Il film del concerto conterrà le esibizioni complete di tre canzoni dei Metallica (“Whiplash”, “One” e “Enter Sandman”) e, a dire del colosso di Cupertino, gli utenti possono aspettarsi un accesso senza precedenti a James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo da punti di osservazione ravvicinati (come il famoso Snake Pit) e con viste grandangolari, il tutto con un’esperienza resa ancora più unica grazie a riprese a 180 gradi ad altissima risoluzione e audio spaziale.

Il colosso statunitense ha reso noto che i clienti dell’azienda possono prenotare una demo di Apple Vision Pro presso il loro Apple Store locale per provare le potenzialità di questo dispositivo e godersi un’anteprima estesa dei Metallica a partire da venerdì 14 marzo.

E sempre venerdì gli utenti possono anche godersi l’esibizione della band con un nuovo EP, M72 World Tour: Mexico City , disponibile in Spatial Audio su Apple Music.

Grande soddisfazione è stata espressa da Tor Myhren, Vice President of Marketing Communications di Apple, che ha precisato che Apple Immersive Video è una soluzione capace di trasformare il modo in cui le persone vivono la narrazione, non nascondendo il proprio entusiasmo per la collaborazione con i Metallica per “un concerto senza precedenti”.

Il colosso di Cupertino ha sfruttato l’occasione per ricordare che ci sono anche altri contenuti Apple Immersive Video disponibili per gli utenti che possono disporre di un Apple Vision Pro.