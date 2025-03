La scorsa settimana, affidandosi ai soliti e freddi comunicati stampa a cui ormai siamo abituati, Apple ha annunciato gli iPad Air M3 e iPad 11, i MacBook Air M4 e il rinnovato Mac Studio con chip M4 Max e M3 Ultra.

Al netto dei nuovi iPad che non portano con sé grandissime novità ma principalmente guadagnano un nuovo chip, i nuovi MacBook Air M4 e (soprattutto) Mac Studio guadagnano nuovi chip (come l’inedito M3 Ultra) e possono godere di un buon numero di novità che migliorano l’esperienza d’uso a tutto tondo. Da oggi, mercoledì 12 marzo 2025, tutti questi dispositivi sono ufficialmente in vendita, anche in Italia.

I “nuovi” iPad Air M3 e iPad 11 sono acquistabili in Italia

Annunciati lo scorso 4 marzo e da subito disponibili al pre-ordine, i nuovi iPad Air M3 e iPad di undicesima generazione (rinominato in iPad 11) sono ufficialmente in vendita da oggi anche in Italia (e su Amazon risultano disponibili con disponibilità immediata).

iPad Air M3 arriva nelle solite due versioni (da 11″ e da 13″), nelle quattro colorazioni Blu, Viola, Galassia e Grigio siderale, in quattro differenti tagli di memoria e nelle due varianti Wi-Fi e Wi-Fi+Cellular. Ecco il listino prezzi:

iPad Air 11″ M3 Taglio da 128 GB al prezzo di 719 euro (Wi-Fi) o 889 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 256 GB al prezzo di 849 euro (Wi-Fi) o 1.019 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 512 GB al prezzo di 1.099 euro (Wi-Fi) o 1.269 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 1 TB al prezzo di 1.349 euro (Wi-Fi) o 1.519 euro (Wi-Fi+Cellular)

iPad Air 13″ M3 Taglio da 128 GB al prezzo di 969 euro (Wi-Fi) o 1.139 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 256 GB al prezzo di 1.099 euro (Wi-Fi) o 1.269 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 512 GB al prezzo di 1.349 euro (Wi-Fi) o 1.519 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 1 TB al prezzo di 1.599 euro (Wi-Fi) o 1.769 euro (Wi-Fi+Cellular)



Il nuovo iPad 11 è disponibile nelle quattro colorazioni Blu, Rosa, Giallo e Argento, in tre differenti tagli di memoria e nelle due varianti Wi-Fi e Wi-Fi+Cellular. Ecco il listino prezzi:

Taglio da 128 GB al prezzo di 409 euro (Wi-Fi) o 579 euro (Wi-Fi+Cellular)

al prezzo di (Wi-Fi) o (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 256 GB al prezzo di 539 euro (Wi-Fi) o 709 euro (Wi-Fi+Cellular)

al prezzo di (Wi-Fi) o (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 512 GB al prezzo di 789 euro (Wi-Fi) o 959 euro (Wi-Fi+Cellular)

Gli iPad Air M3 in pillole

I nuovi iPad Air M3 mantengono lo stesso design (e gli stessi prezzi di listino) dei precedenti modelli con chip M2 ma guadagnano il più recente chip Apple Silicon M3 per supportare ancora meglio le funzionalità di Apple Intelligence.

Previous Next Fullscreen

iPad 11 in pillole

iPad di undicesima generazione, ufficialmente rinominato in iPad 11, resta escluso dal mondo dell’intelligenza artificiale della Mela morsicata. Dalle parti di Cupertino, infatti, hanno scelto di puntare sul SoC Apple A16 Bionic (quello degli iPhone 14 Pro) e non su un SoC più recente con supporto a Apple Intelligence.

Le uniche, apprezzabili, differenze col modello di decima generazione risiedono nell’eliminazione del taglio di memoria da 64 GB, nell’introduzione del taglio da 512 GB e nell’abbassamento dei prezzi di listino.

Previous Next Fullscreen

I “nuovi” MacBook Air M4 e Mac Studio sono acquistabili in Italia

Un giorno dopo rispetto agli iPad, ovvero lo scorso 5 marzo, Apple ha annunciato (e reso disponibili da subito al pre-ordine) i nuovi MacBook Air M4 e il rinnovato Mac Studio con chip M4 Max e M3 Ultra; come per gli iPad (e come da programma), anche le novità del mondo Mac sono ufficialmente in vendita da oggi in Italia.

Di seguito riportiamo i prezzi di partenza dei nuovi MacBook Air M4 nelle varie configurazioni presenti a listino, disponibili in tutti i casi nelle quattro colorazioni Celeste, Argento, Galassia e Mezzanotte (anche su Amazon con disponibilità immediata):

MacBook Air 13″ Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 8-core, 16 GB di memoria unificata) e 256 GB di SSD a partire da 1.249 euro Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, 16 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 1.499 euro Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, 24 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 1.749 euro

MacBook Air 15″ Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, 16 GB di memoria unificata) e 256 GB di SSD a partire da 1.549 euro Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, 16 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 1.799 euro Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, 24 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 2.049 euro



Di seguito, invece, riportiamo i prezzi di partenza del rinnovato Mac Studio, disponibile su Apple Store in due differenti configurazioni e nella sola (e classica) colorazione Argento:

Mac Studio con M4 Max (CPU 14-core, GPU 32-core, Neural Engine a 16-core, 36 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 2.549 euro

con (CPU 14-core, GPU 32-core, Neural Engine a 16-core, 36 GB di memoria unificata) e di SSD a partire da Mac Studio con M3 Ultra (CPU 28-core, GPU 60-core, Neural Engine a 32-core, 96 GB di memoria unificata) e 1 TB di SSD a partire da 5.099 euro

I MacBook Air M4 in pillole

Rispetto ai modelli della precedente generazione con chip M3, i nuovi MacBook Air M4 guadagnano il chip Apple Silicon M4 a 3 nm che migliora le performance (sia in termini di prestazioni pure che di efficienza energetica), anche quando si tratta di IA on device, ottengono una nuova videocamera da 12 megapixel (con Inquadratura automatica e Panoramica scrivania) e godono del supporto aggiuntivo per monitor esterni (fino a due monitor esterni con risoluzione 6K oltre al display integrato).

Riconoscendo la popolarità di MacBook Air, Apple ha deciso di tagliare i prezzi di listino “di partenza” di 100 euro per le versioni entry-level, di 80 euro per le versioni intermedie e di 60 euro per le versioni più carrozzate.

Previous Next Fullscreen

Mac Studio M4 Max/M3 Ultra in pillole

Mac Studio (2025) non cambia esteticamente rispetto al passato ma porta con sé tantissime novità “sotto al cofano”: dall’inedito chip M3 Ultra, nato dall’unione di due M3 Max per configurarsi come un SoC estremo, al chip M4 Max, passando per l’implementazione delle porte Thunderbolt 5 che migliorano sensibilmente il supporto a monitor esterni e ad altre periferiche.