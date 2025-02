Le novità Amazon Prime Video di marzo 2025 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo terzo mese dell’anno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a marzo 2025 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a marzo 2025

Film in uscita su Amazon Prime Video

Scatta l’amore (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di marzo 2025 da non perdere con Scatta l’amore, commedia romantica con Simone Ashley e Hero Fiennes Tiffin. Pia è una fotografa in difficoltà che riceve una predizione: il vero amore e il successo nella carriera la attendono nei prossimi cinque appuntamenti a cui parteciperà. Con il matrimonio della sorella che incombe e la famiglia che le fa da organizzatrice di incontri, ricompare il suo ex, gettando la sua vita sentimentale e professionale nel caos.

Disponibile in streaming dal 6 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scatta l’amore.

Late Night with the Devil: In onda con il diavolo

Cambiamo completamente genere con Late Night with the Devil: In onda con il diavolo, film horror con protagonista David Dastmalchian e diretto da Colin e Cameron Cairnes. Jack Delroy conduce il talk show Night Owls, che da sempre fa compagnia agli insonni di tutto il Paese. Purtroppo, dalla tragica morte dell’amata moglie di Jack, gli indici di ascolto dello show sono crollati. Nel disperato tentativo di ribaltarne le sorti, il 31 ottobre 1977, Jack organizza uno speciale inedito di Halloween, inconsapevole di star per scatenare il male nei salotti d’America: invita un parapsicologo, una veggente, uno scettico e una ragazzina che si dice sia posseduta dal diavolo. Da non perdere per gli amanti del genere.

Disponibile in streaming dal 16 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Late Night with the Devil: In onda con il diavolo.

La duplicità di Tyler Perry (original)

Da guardare questo mese di marzo su Prime Video c’è anche La duplicità di Tyler Perry, film originale con Kat Graham, Meagan Tandy, Tyler Lepley e Ronreaco Lee. Marley, un famoso avvocato, si trova ad affrontare il suo caso più personale quando le viene affidato il compito di scoprire la verità dietro l’uccisione del marito (Joshua Adeyeye) della sua migliore amica Fela. Aiutata dal fidanzato – un ex poliziotto diventato investigatore privato – Marley dovrà cercare di capire cosa è realmente accaduto, finendo al centro di un intricato labirinto di inganni e tradimenti. Riuscirà a districare il mistero?

Disponibile in streaming dal 20 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La duplicità di Tyler Perry.

Giovanni Soldini – Il mio giro del mondo

In esclusiva sulla piattaforma arriva Giovanni Soldini – Il mio giro del mondo, film che racconta un’impresa ecologica prima ancora che sportiva. Dagli antichi porti del Mediterraneo alle spiagge dell’Atlantico, dalle isole dei Caraibi fino al Pacifico, al Mare Cinese e alle baie dell’India, veleggiando sulle antiche rotte commerciali: il viaggio transoceanico con il trimarano Maserati Multi 70.

Disponibile in streaming dal 25 marzo 2025.

Holland (original)

Da vedere questo mese Holland, avvincente e incalzante thriller con protagonista Nicole Kidman. Interpreta Nancy Vandergroot, insegnante e casalinga dalla vita apparentemente perfetta con al fianco il marito, stimato pilastro della comunità (Matthew Macfadyen), e il figlio (Jude Hill), nell’idilliaca Holland (Michigan) – città dei tulipani – che precipita in una spirale di eventi oscuri. La sua vita perfetta va in frantumi quando inizia a dubitare della fedeltà del marito: Nancy e il suo affabile collega (Gael García Bernal) iniziano a nutrire sospetti su un segreto, e finiranno per scoprire che nulla nelle loro vite è come sembra.

Disponibile in streaming dal 27 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Holland.

C’è ancora domani

Arriva su Prime Video anche C’è ancora domani, pluripremiata pellicola diretta e interpretata da Paola Cortellesi. Ambientato nella seconda metà degli anni ’40 a Roma, racconta la storia di Delia, sposata con Ivano (Valerio Mastandrea), da cui ha avuto tre figli. La donna riveste esclusivamente i ruoli di moglie e madre e tanto basta per definirla. La città è divisa in due: da una parte c’è la spinta positiva, data dalla Liberazione, dall’altra, invece, la miseria che la guerra si è lasciata alle spalle. Ivano è il capofamiglia, che lavora duramente per portare qualche soldo a casa, e non perde mai l’occasione per sottolineare la cosa, talvolta con un tono sprezzante e altre volte affermandolo direttamente tramite l’uso della cinghia. L’unica persona per cui nutre rispetto è suo padre, un anziano rancoroso e spesso tirannico di cui Delia si occupa come se fosse la sua badante. L’unica in grado di recare sollievo alla donna è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con la quale si lascia andare a qualche momento di leggerezza e di confidenze intime. Con l’arrivo della primavera l’intera famiglia è in fermento per il prossimo fidanzamento della primogenita, Marcella, e la giovane spera di convolare a nozze con un bravo ragazzo, proveniente dal ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), liberandosi così dal peso della sua famiglia imbarazzante. Anche Delia ripone le stesse speranza di sua figlia, nonostante abbia accettato per sé la vita che le è toccata. Quando le giunge una misteriosa lettera, un forte coraggio nascerà nella donna madre e moglie, determinata a rovesciare quei piani fino ad allora prestabiliti e poter finalmente immaginare un futuro migliore, non solo per sé stessa.

Disponibile in streaming dal 31 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di C’è ancora domani.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba – stagione 4

Passiamo alle novità Amazon Prime Video da vedere a marzo 2025 lato serie TV con la quarta stagione di Demon Slayer – Kimetsu no yaiba, serie anime tratta dal popolare e omonimo manga. Ambientata in un Giappone del periodo Taishō infestato da demoni, racconta la storia del giovane Tanjiro Kamado, la cui famiglia viene attaccata dal più potente di questi, Kibutsuji Muzan, che lascia unica superstite sua sorella Nezuko, tramutandola in demone. Tanjiro decide dunque di unirsi ad una squadra di cacciatori di demoni per sconfiggere Muzan e far tornare Nezuko umana.

Disponibile in streaming dal 1° marzo 2025.

La Ruota del Tempo – stagione 3 (original)

Arriva questo mese una nuova stagione (la terza) per La Ruota del Tempo, serie fantasy basata sull’omonima serie di romanzi di Robert Jordan e Brandon Sanderson. Dopo aver sconfitto Ishamael alla fine della seconda stagione, Rand al’Thor ritrova i suoi amici a Falme e viene proclamato Drago Rinato. Ma nella terza stagione, le minacce contro la Luce si moltiplicano: la Torre Bianca è lacerata da conflitti interni, le seguaci dell’Aja Nera sono senza freni, vecchi nemici tornano ai Fiumi Gemelli e i Reietti rimasti sono all’inseguimento del Drago… inclusa Lanfear, la cui relazione con Rand comporterà per entrambi il dover fare una scelta cruciale tra Luce e Tenebre. Mentre i legami con il passato iniziano a sciogliersi e il suo potere corrotto comincia a rafforzarsi, Rand diventa sempre più irriconoscibile, anche per Moiraine ed Egwene, le sue più strette alleate. Queste donne potenti, che all’inizio della serie erano maestra e allieva, devono ora lavorare insieme per impedire che il Drago passi alle Tenebre… a qualunque costo. I primi tre episodi sono resi disponibili contemporaneamente, i successivi usciranno con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 13 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione de La Ruota del Tempo.

Sconfort Zone (original)

Da non perdere a marzo su Prime Video la nuova serie firmata da Maccio Capatonda, intitolata Sconfort Zone. Maccio sta attraversando un periodo di profonda crisi, personale e professionale. Crede di aver perso l’ispirazione fino a che, sulla sua strada, incrocia il Professor Braggadocio, un luminare della psicologia. Lo psicologo promette di curarlo con una nuova terapia d’urto. Lo obbligherà ad uscire dalla sua confort zone, sottoponendolo a una serie di prove in grado di capovolgere radicalmente la sua esistenza. Ogni settimana, Maccio dovrà portare a termine un compito che metterà in crisi un ambito della sua vita e lo costringerà ad affrontare le sue più grandi paure, dalla morte all’ansia di perdere il controllo, dalla dipendenza affettiva all’attaccamento ai beni materiali. Entrare nella sua, personalissima, Sconfort Zone, sarà il modo migliore di superare la crisi? Tutti e sei gli episodi sono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 20 marzo 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sconfort Zone.

LOL: Chi ride è fuori – stagione 5 (original)

Tra le novità Amazon Prime Video di marzo 2025 da guardare c’è l’attesa quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori, popolare comedy show che ha esordito nel 2021. Vede i concorrenti sfidarsi a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore stesso. La nuova edizione vede ovviamente nuovi protagonisti, ossia Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. In più, come avvenuto lo scorso anno, si unirà al cast il vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, con la seconda stagione che ha debuttato a febbraio. A osservare l’esilarante gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, due nuovi host: Alessandro Siani e Angelo Pintus. I primi cinque episodi sono resi disponibili contemporaneamente, mentre l’ultimo arriva la settimana successiva.

Disponibile in streaming dal 27 marzo 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori.

Bosch: L’eredità – stagione 3 (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di marzo 2025 con la terza e ultima stagione di Bosch: L’eredità, serie spin-off che riprende alcuni dei personaggi della serie madre. Anch’essa basata sui romanzi di Michael Connelly, vede ancora protagonista Harry Bosch (Titus Welliver). Quest’ultimo, dopo sette stagioni, è andato in pensione dalla polizia di Los Angeles e lavora come investigatore insieme all’avvocato Honey Chandler (Mimi Rogers), mentre la figlia Maddie (Madison Lintz) si fa strada come poliziotta, lavorando nel luogo dove lavorava il padre. In questa terza stagione, basata sui romanzi “La stella del deserto” e “Ghiaccio nero“, l’indagine sull’omicidio di Kurt Dockweiler porta alla luce pericolosi segreti e minaccia di rovinare le vite dei tre protagonisti. La scomparsa di una famiglia tormenta Harry Bosch e lo costringe a confrontarsi con i limiti della giustizia. Honey “Money” Chandler si prepara a diventare il prossimo procuratore distrettuale di Los Angeles e Maddie Bosch rimane coinvolta in una serie di violente rapine.

Disponibile in streaming dal 27 marzo 2025.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Abbiamo una nuova stagione per One Piece (l’ottava), ma anche i film della saga di Spider-Man (dalla pellicola del 2002 a No Way Home), classici come I magnifici sette e I magnifici sette cavalcano ancora e tanto altro.

Ecco cos’altro c’è da guardare a marzo 2025 su Amazon Prime Video:

Single ma non troppo – 1 marzo 2025

A scuola con papà – 1 marzo 2025

Trappola in fondo al mare – 1 marzo 2025

Trappola in fondo al mare 2: Il tesoro degli abissi – 1 marzo 2025

La rivincita delle bionde – 1 marzo 2025

Una bionda in carriera – 1 marzo 2025

Ufficialmente bionde – 1 marzo 2025

I magnifici sette – 1 marzo 2025

I magnifici sette cavalcano ancora – 1 marzo 2025

I magnifici 7 – 1 marzo 2025

Wargames – Giochi di guerra – 1 marzo 2025

Il lato positivo – Silver Linings Playbook – 1 marzo 2025

The Family Man – 1 marzo 2025

Gangs of Paris – 1 marzo 2025

Caccia al killer: Monster – 1 marzo 2025

C’mon C’mon – 1 marzo 2025

800 eroi – 1 marzo 2025

Cosa mi lasci di te – 1 marzo 2025

A Private War – 1 marzo 2025

2 Fantasmi di troppo – 1 marzo 2025

You’re Killing Me – 2 marzo 2025

Life: Non oltrepassare il limite – 5 marzo 2025

L’incantesimo del lago – 5 marzo 2025

L’incantesimo del lago 2 – Il segreto del castello – 5 marzo 2025

Shattered – L’inganno – 7 marzo 2025

Rido perché ti amo – 7 marzo 2025

Familia – 9 marzo 2025

L’ultima sfida – 12 marzo 2025

Alad’2 – 14 marzo 2025

Monsters and Men – 14 marzo 2025

A Vigilante – 15 marzo 2025

Hancock – 19 marzo 2025

Spider-Man – 19 marzo 2025

Spider-Man 2 – 19 marzo 2025

Spider-Man 3 – 19 marzo 2025

The Amazing Spider-Man – 19 marzo 2025

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro – 19 marzo 2025

Spider-Man: Homecoming – 19 marzo 2025

Spider-Man: Un nuovo universo – 19 marzo 2025

Spider-Man: Far from Home – 19 marzo 2025

Spider-Man: No Way Home – 19 marzo 2025

Fury – 20 marzo 2025

One Piece (stagione 8) – 20 marzo 2025

Knuckles (stagione 1) – 20 marzo 2025

The Last Duel – 21 marzo 2025

Amanti & tradimenti – 21 marzo 2025

Force of Nature: Oltre l’inganno – 28 marzo 2025

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Hypnotic – 14 marzo 2025

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile – 19 marzo 2025

Infinite – 31 marzo 2025

57 secondi – 31 marzo 2025

Harry Potter – la saga completa – 31 marzo 2025

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo le tre stagioni di American Gods (21 marzo 2025), le quattro stagioni di Overlord (26 marzo 2025) e le due stagioni di Condor (31 marzo 2025). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi (oltre alle novità principali del 2025): tra questi possiamo citare la serie The Bondsman con Kevin Bacon (3 aprile 2025), il film G20 (10 aprile 2025) e la serie animata per adulti #1 Happy Family USA (17 aprile 2025). In più, sappiamo già che Hazbin Hotel tornerà per le stagioni 3 e 4, che Sausage Party: Cibopolis avrà una seconda stagione e che vedremo il prequel di The Boys, Vought Insight.

Vi ricordiamo che dall’inizio dello scorso aprile i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese. Segnaliamo inoltre che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto Sonic 3: Il film (dal 3 marzo 2025) e Nosferatu (dal 6 marzo 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a marzo 2025 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di marzo per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.