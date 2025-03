La diatriba sulle nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 sembra non avere fine, neanche dopo il recente lancio della nuova GeForce RTX 5070 che dovrebbe soddisfare finalmente le esigenze della fascia media.

Ad alimentare la discussione riguardo le GPU Blackwell ci pensano i colleghi di Heise Online che, tanto per cambiare, hanno riportato sotto i riflettori la questione delle ROP mancanti sulle nuove GeForce RTX 50. Ma vediamo tutti i dettagli e soprattutto la risposta di NVIDIA che, anche in questa occasione, non è tardata ad arrivare.

NVIDIA: le GeForce RTX 50 Laptop non sono affette da ROP mancanti

Se avete seguito il lancio delle NVIDIA GeForce RTX 50 desktop, saprete sicuramente che alcuni esemplari di GPU Blackwell, una minoranza, sono affette da un difetto di fabbricazione che in sostanza “fa perdere” 8 ROP. Tale difetto, confermato dalla stessa NVIDIA in via ufficiale, porta a un certo calo prestazionale che può variare in base allo scenario di utilizzo; detto questo, il produttore ha consigliato agli utenti “colpiti” di procedere con la procedura di sostituzione, cercando quindi di risolvere la cosa nel modo più sensato possibile.

Il problema ora è che, secondo gli editori di Heise, la problematica sopra riportata sarebbe estesa anche ai prodotti rivolti al mondo notebook, per essere chiari quindi le GeForce RTX 50 Laptop. Stando a quanto riportato, NVIDIA avrebbe contattato i partner OEM per suggerire di testare tutte le nuove GPU prima delle spedizioni dei notebook di nuova generazione basati su GeForce RTX 50 Blackwell.

Questa procedura potrebbe portare a uno slittamento della reale disponibilità sul mercato, senza omettere che suggerisce come le GPU GeForce RTX 50 potrebbero provenire dalla stessa linea produttiva e presentare lo stesso difetto di fabbricazione.

NVIDIA però non ci sta, infatti nelle scorse ore ha contattato i colleghi di The Verge per una comunicazione semi-ufficiale potremmo dire. Non ci sono molti giri di parole, secondo l’azienda le GeForce RTX 50 Laptop non sono affette dalla problematica relativa alle ROP e i test di cui si parla rientrerebbero nella normale procedura che si adotta in occasione del lancio di qualsiasi nuova GPU.

Questi sono gli ultimi aggiornamenti in merito alla vicenda, a questo punto in evoluzione e “tensione” fino a quando non vedremo i notebook con GeForce RTX 50 in volumi e disponibili per l’acquisto.