Il lancio delle schede grafiche GeForce RTX 50 si sta rivelando uno dei più complessi nella storia di NVIDIA. Nonostante siano piuttosto chiare le potenzialità dell’architettura GPU Blackwell e di modelli come la nuova flagship GeForce RTX 5090, le problematiche per l’azienda californiana in questo momento sembrano essere diverse.

Lasciando da parte la segmentazione dell’offerta con i vari modelli della gamma RTX 50, che ovviamente è strategica, oppure le casistiche di malfunzionamento sorte su alcuni connettori di alimentazione PCI-E 16pin, quello che attualmente sta facendo discutere molto l’utenza sono prezzi, disponibilità e, non per ultimo, un difetto di fabbricazione che sembra affliggere alcuni modelli retail appena giunti sul mercato.

Ne avevamo già parlato qualche giorno fa e la stessa NVIDIA ha confermato il difetto di fabbricazione su alcuni modelli, ma dopo gli episodi segnalati su GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5070 Ti, la stessa situazione (che ora analizzeremo) si sta verificando anche con la GeForce RTX 5080. Ma vediamo di cosa si tratta e soprattutto come si sta evolvendo la vicenda.

NVIDIA GeForce RTX 5080: primo caso di GPU retail con 8 ROP mancanti

Nel comunicato ufficiale dello scorso 22 febbraio, NVIDIA aveva confermato che un numero molto limitato (0,5%) di GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090D e GeForce RTX 5070 Ti, è affetto da un raro difetto di fabbricazione che in sostanza vede le GPU di questi prodotti equipaggiate con un numero di ROP inferiori alle specifiche tecniche ufficiali.

Il produttore parla di “una ROP mancante”, nella pratica questo si traduce in 8 ROP assenti nei modelli affetti che, sempre secondo NVIDIA, non darebbero particolari problemi di stabilità se non un calo delle prestazioni grafiche stimato nel 4%. Nessun impatto è stato rilevato sui carichi di lavoro destinati all’AI, tuttavia un difetto di questo tipo può risultare abbastanza fastidioso (non vogliamo dire inaccettabile) se la scheda in questione è ad esempio una GeForce RTX 5090 pagata oltre 2000 euro.

Purtroppo non è tutto. Nelle ultime ore è stato segnalato il primo caso di “ROP mancanti” anche su una GeForce RTX 5080. A portare a galla la vicenda sono ancora i colleghi di Videocardz (via Reddit) che, in questa occasione, hanno voluto approfondire la questione direttamente con la fonte, riuscendo a ottenere anche la validazione della scheda grafica su GPU-Z.

In sostanza, la GeForce RTX 5080 in questione è dotata di 104 ROP in luogo delle 112 ROP che dovrebbe avere da specifiche NVIDIA, in pratica lo stesso scenario visto con gli altri prodotti Blackwell citati sopra. Il modello affetto da questo problema è una Founders Edition e non una custom, quindi al momento non è chiaro cosa fare in caso la casistica si presenti sotto i nostri occhi (l’RMA sembra l’unica strada).

NVIDIA da parte sua ha chiaramente affermato di aver corretto il raro difetto di fabbricazione, tuttavia anche nel comunicato ufficiale non ha dato indicazioni precise e/o definitive all’utente riguardo la procedura di restituzione o sostituzione; essendo un numero limitato di schede, alcuni colleghi suggeriscono un richiamo globale dei prodotti affetti dalla problematica che, ricordiamo, oltre a quel 4% di prestazioni in meno in ambito grafico, non presentano instabilità o altri difetti.

Per il momento questo è il quadro della situazione attuale, cercheremo di monitorare la vicenda in attesa di un’ulteriore presa di posizione di NVIDIA, ma anche dei partner produttori che stanno ricevendo le prime segnalazioni.