In un periodo in cui l’intelligenza artificiale la fa da padrone in ogni ambito, OpenAI continua a potenziare il suo assistente IA e l’ultimo aggiornamento per ChatGPT su macOS segna un punto di svolta significativo per gli sviluppatori: l’app ora può modificare direttamente il codice all’interno degli Ambienti di Sviluppo Integrati (IDE) supportati.

Si tratta di una novità decisamente interessante per gli addetti ai lavori, visto che elimina la necessità di copiare e incollare manualmente frammenti di codice tra diverse finestre, migliorando sensibilmente il flusso di lavoro.

ChatGPT su macOS si integra profondamente con gli strumenti di sviluppo

La novità in questione fa la sua comparsa grazie all’ultimo aggiornamento del software di OpenAI sul sistema operativo desktop di Apple, la versione 1.2025.057 infatti introduce la compatibilità con alcuni degli IDE più diffusi, tra cui Xcode, Visual Studio Code e la suite JetBrains; gli utenti potranno dunque interagire con ChatGPT senza dover cambiare continuamente contesto, ottenendo suggerimenti e correzioni direttamente nell’ambiente di sviluppo preferito. Si tratta di una funzionalità particolarmente utile per chi lavora su progetti complessi, in cui anche piccoli dettagli possono fare la differenza.

La novità più interessante è l’introduzione di una modalità di auto-applicazione delle modifiche: in pratica, gli sviluppatori possono scegliere se permettere a ChatGPT di suggerire modifiche manualmente o di applicarle direttamente al codice senza ulteriori conferme; ovviamente, questa seconda opzione è pensata per chi vuole velocizzare il proprio flusso di lavoro, fidandosi dell’IA per apportare miglioramenti in tempo reale.

Ad onor del vero per quanto siano effettivamente sempre di più gli sviluppatori che si affidano a strumenti mossi dall’intelligenza artificiale, la maggior parte di loro dedica più tempo al debug del codice generato dall’intelligenza artificiale e alle vulnerabilità di sicurezza rispetto ai contributi scritti da esseri umani.

OpenAI ha quindi deciso, con questa nuova funzionalità, di rispondere a una delle richieste più frequenti da parte degli sviluppatori: avere un’integrazione più fluida tra ChatGPT e gli strumenti di coding. La possibilità di modificare direttamente il codice semplifica il debugging, velocizza la scrittura di nuove funzioni e riduce il rischio di errori banali, permettendo ai programmatori di concentrarsi sugli aspetti più critici dei propri progetti.

L’aggiornamento è attualmente disponibile per gli utenti dei piani Plus, Pro e Team e, per utilizzarlo, è sufficiente aggiornare l’app ChatGPT su macOS e attivare le integrazioni con gli IDE supportati; nel prossimo futuro inoltre, stando a quanto dichiarato su X da Alexander Embiricos (un membro dello staff di prodotto di OpenAI che lavora sul software desktop), anche l’ app ChatGPT per Windows otterrà “presto” la modifica diretta del codice.