Le maggiori realtà tecnologiche offrono agli utenti diversi strumenti basati sull’intelligenza artificiale, tra i vari chatbot IA sul mercato figura anche Copilot, lo strumento sviluppato dall’azienda di Redmond. Microsoft continua ad ampliare la diffusione della sua intelligenza artificiale Copilot, annunciando ufficialmente l’arrivo dell’app dedicata anche su macOS; una mossa che conferma l’intenzione dell’azienda di rendere la propria IA sempre più accessibile su diverse piattaforme, e che segna un passo importante per chi utilizza l’ecosistema Apple ma desidera sfruttare le potenzialità di Copilot di Microsoft.

Copilot di Microsoft arriva su macOS

Dopo essere stata rilasciata su Windows e dispositivi mobili, l’app standalone di Copilot è ora disponibile per i Mac, offrendo un’esperienza simile a quella già vista sulle altre piattaforme; Microsoft ha reso l’app scaricabile direttamente dal Mac App Store, facilitando l’integrazione con macOS e garantendo un’esperienza ottimizzata per i computer Apple.

Il software risulta compatibile con macOS 14.0 o versioni successive e funziona esclusivamente sui chip della serie M di Apple, niente supporto per i processori Intel quindi; alcuni di voi a tal proposito potrebbero ricordare la disponibilità di una versione precedente di Copilot in esecuzione su Mac con Apple Silicon qualche tempo fa, si trattava in realtà della versione per iPad, in seguito ritirata dall’azienda.

L’app Copilot su Mac consente agli utenti di accedere alle funzionalità avanzate dell’intelligenza artificiale di Microsoft, tra cui la generazione di testi, il riepilogo di documenti, la scrittura di codice e l’assistenza nelle attività quotidiane. Come già avviene su Windows, Copilot si integra con i servizi Microsoft, tra cui Bing Chat e il pacchetto Office, rendendolo uno strumento versatile per produttività e creatività.

L’arrivo dell’IA di Microsoft su macOS porta con sé una serie di vantaggi, soprattutto per chi già utilizza strumenti dell’azienda di Redmond per lavoro o studio; tra le funzionalità principali troviamo:

Accesso immediato all’IA Copilot: l’app offre un’interfaccia intuitiva per interagire con l’intelligenza artificiale senza dover aprire il browser.

Integrazione con Microsoft 365: chi utilizza Word, Excel e PowerPoint potrà ottenere suggerimenti, riassunti e assistenza alla scrittura direttamente dall’IA.

Supporto per codice e sviluppo software: gli sviluppatori potranno utilizzare Copilot per generare e correggere codice in diversi linguaggi di programmazione.

Compatibilità con macOS: l’app è ottimizzata per funzionare sui Mac con processori proprietari Apple, garantendo un’esperienza fluida e reattiva.

L’app Copilot per Mac è già disponibile su Mac App Store, ma al momento risulta esclusiva degli utenti residenti in Stati Uniti, Canada e Regno Unito; chi tra voi fosse interessato dovrà dunque pazientare ancora un po’ prima di poter testare le sue funzionalità. Questo rilascio segna un altro passo avanti nella strategia dell’azienda, volta a rendere l’intelligenza artificiale uno strumento centrale nel lavoro quotidiano degli utenti, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Non è da escludere che, nei prossimi mesi, Microsoft possa espandere ulteriormente le funzionalità di Copilot su macOS, magari migliorando l’integrazione con le app native di Apple o introducendo nuove funzioni basate sulle richieste degli utenti; sarà sufficiente avere un po’ di pazienza per scoprirlo.