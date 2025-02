OpenAI ha appena annunciato (come anticipato di recente) il lancio di GPT-4.5, la sua ultima evoluzione nel campo dell’intelligenza artificiale generativa; la nuova versione del modello introduce numerosi miglioramenti, che spaziano dalla maggiore velocità di elaborazione alla riduzione delle allucinazioni, passando per una comprensione più profonda del linguaggio naturale e una capacità di ragionamento avanzata.

Le novità di GPT-4.5

Rispetto alla generazione precedente, GPT-4.5 si distingue per tre aspetti fondamentali: vanta una migliore comprensione del contesto, anche nelle conversazioni più lunghe e articolate, una maggiore precisione nelle risposte con una contestuale riduzione delle allucinazioni e delle imprecisioni, ma può fregiarsi anche di più velocità ed efficienza, grazie a un’ottimizzazione dell’architettura che consente un’elaborazione più rapida delle richieste.

In buona sostanza, GPT-4.5 sarà in grado di analizzare testi complessi in modo più accurato, generare codice con meno errori e rispondere a domande tecniche con maggiore affidabilità; anche la sua capacità di interpretare il linguaggio naturale è stata affinata, rendendo le interazioni ancora più fluide e naturali.

Una delle novità più interessanti di GPT-4.5, soprattutto dal punto di vista degli utenti che si affidano a questi strumenti, riguarda la riduzione delle allucinazioni (ovvero quelle risposte errate o inventate che a volte emergono nei modelli IA e che ad oggi li rendono poco affidabili per diversi compiti), OpenAI ha lavorato per minimizzare questi errori, grazie a un migliore controllo delle informazioni elaborate dal modello.

Inoltre, il nuovo modello gestisce meglio il contesto delle conversazioni lunghe, riuscendo a mantenere il filo logico anche dopo numerosi scambi con l’utente; questo significa che ChatGPT sarà ancora più utile per attività di scrittura, assistenza alla programmazione e risoluzione di problemi complessi.

Al momento GPT-4.5 è disponibile in anteprima per gli utenti di ChatGPT Pro (nel selettore modello su web, dispositivi mobili e desktop) e per gli sviluppatori che utilizzano l’API di OpenAI; la prossima settimana il nuovo modello verrà reso disponibile anche per gli utenti Plus e Team, poi agli utenti Enterprise ed Edu la settimana successiva. L’azienda ha specificato che questa versione rappresenta un’anteprima di ricerca, utile a raccogliere feedback per eventuali ottimizzazioni future. Non è ancora chiaro se e quando GPT-4.5 sarà integrato nella versione gratuita di ChatGPT, ma è plausibile che OpenAI valuti questa possibilità nei prossimi mesi, in base ai risultati ottenuti con gli utenti Pro.

L’introduzione di GPT-4.5 segna un ulteriore progresso nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, OpenAI ha già anticipato come questo modello rappresenti un passo intermedio verso GPT-5, sebbene non ci siano indicazioni certe per quel che concerne le tempistiche di rilascio del futuro modello; gli utenti dovranno dunque pazientare ancora un po’ per scoprire quali saranno le prossime mosse della società, che ha comunque appena alzato l’asticella.