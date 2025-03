Le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell sono l’argomento del momento. Dopo il lancio della GeForce RTX 5070 (Recensione), seguito a distanza di ventiquattro ore da quello delle AMD Radeon RX 9070, NVIDIA ha voluto subito precisare che la variante Founders Edition della sua ultima GPU da gaming non sarà subito disponibile per l’acquisto.

Ora vedremo tutti i dettagli, ma se vogliamo essere sinceri non è una notizia che ci sorprende molto, se non altro perché la disponibilità degli altri modelli della gamma NVIDIA GeForce RTX 50 finora non è stata così elevata da gridare allo scandalo.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition: sarà disponibile tra qualche settimana, e le custom?

A portare a galla la notizia di questo “posticipo” relativo alla disponibilità della GeForce RTX 5070 Founders Edition sono i colleghi di The Verge che, in contatto con Ben Berraondo, Global PR Director presso NVIDIA, hanno ricevuto la conferma diretta che la più economica delle Founders Edition Blackwell (almeno per il momento) sarà disponibile per l’acquisto solo a fine marzo.

Questo significa che, chi aspettava di mettere le mani su una GeForce RTX 5070 Founders Edition a un prezzo vantaggioso, o comunque di listino, dovrà attendere qualche settimana o ripiegare su un modello custom dei partner. Non vorremmo essere polemici, ma sembra che NVIDIA abbia fatto quello che AMD ha già annunciato, ovvero niente schede reference (o Founders Edition) al day-one.

Detto questo, i più maliziosi potrebbero iniziare a pensare anche che, mancando già le Founders Edition, la disponibilità dei modelli custom (soprattutto MSRP) potrebbe non essere così elevata, quantomeno in questa fase post-lancio. Il Global PR Director di NVIDIA però ha cercato subito di placare eventuali polemiche, dichiarando che ci sarà più di un partner che avrà la GeForce RTX 5070 a prezzo MSRP, in Italia ricordiamo 659 euro.

Secondo Berraondo, le aziende che proporranno da subito modelli di GeForce RTX 5070 custom a prezzo di listino saranno i seguenti: ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, Gigabyte, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY e Zotac (praticamente quasi tutti).

Ricordiamo che la NVIDIA GeForce RTX 5070 è la proposta dell’azienda californiana destinata alla fascia media del mercato PC gaming. Nella nostra recensione abbiamo verificato che le prestazioni sono nettamente migliori di una GeForce RTX 4070, ma in linea con una GeForce RTX 4070 SUPER, mentre paragonata alla nuova AMD Radeon RX 9070, la GPU Blackwell viene battuta in diversi scenari quando si parla di resa nei giochi in raster (a varie risoluzioni aggiungiamo).

La soluzione AMD è sicuramente avvantaggiata da un quantitativo superiore di VRAM, che nel 2025 ha il suo peso, mentre la GeForce RTX 5070 ha dalla sua parte le prestazioni in ray-tracing e tutta la parte relativa al software grazie al DLSS 4 e Multi Frame Generator. Tornando infine ai prezzi, attualmente non abbiamo trovato molte offerte in giro relative alla GeForc erTX 5070, tuttavia su Amazon proprio in questo momento è disponibile la MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC a 789 euro (la trovate qui).