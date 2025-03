La snervante attesa con cui molti devono fare i conti per l’arrivo di GTA VI, prossimo capitolo di una delle saghe videoludiche più amate e di maggior successo, spinge diversi utenti a continuare ad utilizzare l’attuale ultimo capitolo della saga, GTA V. Sul finire del mese di febbraio, vi avevamo anticipato come fossero in arrivo interessanti novità per tutti i giocatori di GTA V su PC e, nelle ultime ore, le novità sono arrivate.

Rockstar Games ha finalmente rilasciato l’aggiornamento next-gen per GTA V su PC, un update che gli utenti attendevano da ben tre anni, ossia da quando il gioco ha ricevuto la stessa revisione grafica su PlayStation 5 e Xbox Series X|S; l’aggiornamento porta con sé migliorie grafiche significative, tra cui il supporto al ray tracing avanzato, miglioramenti alle texture e tempi di caricamento più rapidi, offrendo così un’esperienza più in linea con le versioni console di nuova generazione.

Le novità dell’aggiornamento next-gen di GTA V su PC

Come anticipato in apertura, grazie all’ultimo aggiornamento rilasciato da Rockstar gli utenti PC possono finalmente beneficiare di una serie di ottimizzazioni già disponibili sulle console next-gen; tra le principali novità troviamo:

Ray tracing avanzato, miglioramenti nella gestione delle ombre e dei riflessi, per un impatto visivo ancora più realistico.

Miglioramento delle texture e della risoluzione, aggiornamento delle texture per garantire una qualità visiva superiore.

Tempi di caricamento ridotti, grazie all’ottimizzazione per SSD e alla compatibilità con DirectStorage, i tempi di caricamento saranno significativamente più brevi.

Supporto alle tecnologie DLSS e FSR per migliorare le prestazioni senza compromettere la qualità grafica.

Supporto per risoluzioni elevate e framerate migliorati, adattandosi alle capacità hardware dei PC moderni.

Supporto per il controller DualSense, i giocatori potranno sfruttare le funzionalità avanzate del controller di PlayStation 5, come il feedback aptico e i trigger adattivi.

Queste tuttavia, non sono le uniche migliorie introdotte dall’azienda per la versione PC di GTA V, l’update infatti introduce alcune novità anche per GTA Online:

Nuovi veicoli e potenziamenti, introduzione di veicoli ad alte prestazioni e upgrade esclusivi disponibili presso Hao’s Special Works.

Sfide fotografiche della fauna selvatica, missioni che coinvolgono l’interazione con la fauna di Los Santos, offrendo ricompense esclusive.

Abbonamento GTA+, possibilità di sottoscrivere un abbonamento per ottenere vantaggi mensili, tra cui valuta di gioco aggiuntiva e contenuti esclusivi.

È importante notare che l’aggiornamento dividerà GTA Online in due versioni separate per PC: la versione aggiornata con le nuove funzionalità e una versione originale per i sistemi che non supportano le migliorie grafiche, i giocatori delle due versioni non potranno interagire tra loro.

La versione next-gen di GTA V è stata lanciata su PS5 e Xbox Series X|S nel marzo 2022, lasciando gli utenti PC in attesa di un aggiornamento simile per oltre tre anni; un ritardo che ha generato diverse polemiche tra la community, considerando che la versione PC di GTA V ha sempre rappresentato la miglior incarnazione del titolo in termini di qualità grafica e personalizzazione delle impostazioni.

Per molto tempo, i giocatori hanno dovuto affidarsi a mod non ufficiali per ottenere un livello di dettaglio paragonabile a quello delle console di ultima generazione, con questo aggiornamento tuttavia, Rockstar Games ufficializza finalmente le migliorie grafiche, garantendo un supporto nativo e ottimizzato per hardware moderni.

L’update è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di GTA V su PC e si scarica automaticamente tramite Rockstar Games Launcher, Steam ed Epic Games Store; ovviamente, è necessario avere una configurazione hardware adeguata per sfruttare appieno le novità introdotte, soprattutto per il ray tracing avanzato e le texture in alta definizione.

L’arrivo dell’aggiornamento next-gen su PC rappresenta senza dubbio una buona notizia per gli appassionati di GTA V, ma resta il dubbio sul perché Rockstar abbia impiegato così tanto tempo per portarlo su questa piattaforma; considerando che il gioco continua a essere tra i più giocati al mondo grazie a GTA Online, l’azienda avrebbe potuto accelerare il rilascio per non lasciare gli utenti PC in attesa così a lungo.

Ad ogni modo, ora resta da vedere se questo aggiornamento servirà a colmare l’attesa fino al lancio di GTA VI, nel frattempo, i giocatori PC possono finalmente godersi GTA V con un comparto tecnico all’altezza delle aspettative, anche se con tre anni di ritardo.