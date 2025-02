Se da un lato sono numerosi gli utenti che attendono con ansia il rilascio del prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto di Rockstar, tentando di carpire quante più informazioni possibili dai numerosi rumor che circolano in rete, dall’altro ci sono altrettanti utenti che ancora fruiscono con soddisfazione dell’attuale capitolo GTA V.

Oggi diamo un’occhiata alle ultime informazioni disponibili, che portano buone notizie sia per chi tutt’ora gioca a GTA V, sia per chi attende l’arrivo di GTA VI.

GTA V su PC sta per ricevere un corposo aggiornamento

Partiamo con quello che è l’attuale capitolo di una delle serie videoludiche di maggior successo, gli utenti che giocano a GTA V su PC stanno per ricevere una gradita sorpresa: è stata la stessa Rockstar infatti ad annunciare un aggiornamento gratuito di GTA V per PC, disponibile dal 4 marzo 2025, che porterà una serie di miglioramenti tecnici che erano esclusivi delle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L’update in questione introdurrà funzionalità di ray tracing esclusive per PC come l’occlusione ambientale e l’illuminazione globale, supporto per FSR1, FSR3 e DLSS 3, tempi di caricamento più rapidi “utilizzando SSD e DirectStorage su dispositivi e configurazioni supportati”, “supporto migliorato per risoluzioni più elevate, aspect ratio più elevati e frame rate più elevati” e supporto per Dolby Atmos, oltre al supporto per i controller DualSense di Sony e i loro trigger adattivi.

Oltre a questi miglioramenti, i giocatori su PC potranno accedere a nuove funzionalità di GTA Online, come veicoli inediti e aggiornamenti presso l’officina di Hao’s Special Works, potranno inoltre sottoscrivere l’abbonamento a GTA Plus per ottenere vantaggi esclusivi.

È importante notare che la versione originale di GTA Online su PC diventerà una “istanza separata”, e i giocatori che rimarranno su quella versione non potranno giocare insieme a coloro che utilizzeranno la versione aggiornata.

GTA VI punterà molto sui contenuti generati dagli utenti

Con l’uscita di Grand Theft Auto VI prevista per l’autunno 2025, Rockstar Games sta adottando una strategia innovativa focalizzata sui contenuti generati dagli utenti: stando a quanto emerso l’azienda starebbe collaborando con creatori provenienti da piattaforme come Fortnite, Roblox e dalla comunità di GTA, per sviluppare esperienze personalizzate all’interno del nuovo gioco; questa mossa mira a sfruttare il successo dei contenuti creati dagli utenti, che hanno mantenuto vivo l’interesse per giochi come GTA V sin dal suo lancio nel 2013.

Un esempio significativo è rappresentato da “FiveM”, una mod che consente agli utenti di ospitare e partecipare a server multiplayer personalizzati; nonostante inizialmente Rockstar avesse preso provvedimenti contro i creatori di FiveM nel 2015, l’azienda ha successivamente riconosciuto il valore della comunità modding, acquisendo il team di sviluppo Cfx.re nel 2023. Questa acquisizione evidenzia l’impegno della società nel supportare e integrare i contenuti generati dagli utenti, assicurando che GTA VI possa competere efficacemente nel mercato videoludico attuale.

In conclusione, le iniziative di Rockstar Games con gli aggiornamenti di GTA V e lo sviluppo di GTA VI dimostrano una chiara volontà di evolversi e adattarsi alle tendenze moderne del gaming, mettendo al centro l’esperienza e la creatività della comunità dei giocatori.