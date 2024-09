Rockstar Games avrebbe deciso internamente di posticipare l’uscita del prossimo attesissimo capitolo della serie Grand Theft Auto. Un redattore di GTABase sostiene che la società ha in programma di rinviare l’uscita di GTA VI prevista ufficialmente per il 2025.

Il redattore ha pubblicato su X un post che è una potenziale doccia fredda per i fan di GTA, poiché sostiene di aver ricevuto la notizia da “diversi sviluppatori” all’interno di “due studi” attualmente al lavoro sul nuovo capitolo della serie.

Secondo quanto si legge nel post GTA 6 sarebbe stato internamente posticipato da Rockstar Games e la nuova scadenza sarebbe entro la prima metà del 2026.

Il motivo principale del presunto rinvio del gioco sarebbe l’impossibilità di raggiungere degli standard qualitativi che per un prodotto del genere sono elevatissimi.

Il post afferma inoltre che la versione PC di GTA VI verrebbe lanciata tra i 12 e i 18 mesi dopo l’uscita per le console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, una tempistica in linea con i precedenti capitoli per PC della serie.

EXCLUSIVE: GTA VI has been internally delayed by Rockstar Games and they’re already decided on the early to mid 2026 release window.

PC is planned for around 12 – 18 months after the console launch.

This information comes from multiple devs across two studios. pic.twitter.com/VzwbDMLpe1

— Liam (@billsyliamgta) September 7, 2024