Rockstar Games non ha condiviso nuovi dettagli su GTA VI dal suo primo trailer rilasciato a dicembre 2023, a parte fornire una finestra di rilascio prevista per la fine del 2025 per mettere a tacere le voci su un possibile rinvio dell’attesissimo gioco.

Le speculazioni da allora non sono mancate e l’ultima riguarda la presunta data di lancio di GTA 6, tuttavia si parla anche del prezzo del gioco che sarebbe molto più alto della media.

GTA VI uscirà il 17 settembre 2025?

Il negozio online spagnolo XUruguay ha recentemente elencato GTA 6 con una data di rilascio specifica: 17 settembre 2025.

Questa data si allinea con la finestra di rilascio prevista, ma segna 12 anni esatti dal lancio di Grand Theft Auto V. Tuttavia la data è stata subito rimossa dalla scheda del gioco del negozio, lasciando tutti col dubbio se fosse accurata o un errore.

Secondo quanto riportato da 80 Level, XUruguay ha affermato di avere una connessione con PlayStation, il che ha sollevato ulteriori speculazioni sulla credibilità della fuga di notizie.

Non è chiaro se la data del 17 settembre 2025 si basasse su reali conoscenze interne o se fosse stata aggiunta come una stima.

Un’altra voce di corridoio che infiamma l’animo dei fan è il possibile prezzo di GTA VI. L’analista del settore Matthew Ball ha recentemente suggerito nel suo rapporto “State of Video Gaming in 2025” che l’edizione standard di GTA VI potrebbe costare 100 dollari.

Rockstar Games e la sua società madre, Take-Two Interactive, non hanno confermato alcun dettaglio in merito a queste indiscrezioni.