Da un paio di mesi circolano voci secondo cui Rockstar Games avrebbe deciso internamente di posticipare l’uscita del prossimo attesissimo capitolo della serie Grand Theft Auto. Ora il CEO di Take-Two, l’azienda madre di Rockstar Games, ha messo a tacere le voci sul temuto ritardo di GTA 6.

In un’intervista con CNBC, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha affermato che GTA VI è ancora sulla buona strada per essere lanciato alla fine del 2025.

GTA VI non è stato rinviato

Zelnick ha affermato che il gioco è sulla buona strada per un’uscita autunnale, quindi potrebbe vedere la luce tra settembre e dicembre 2025, ma solo su console.

In un recente incontro con gli azionisti, Zelnick ha affermato che la società sta cercando la perfezione con GTA 6, quindi non possiamo escludere dei ritardi, in quanto parliamo di un progetto estremamente ambizioso.

D’altronde le aspettative per per GTA VI sono elevatissime, visto che GTA V finora ha venduto 195 milioni di copie.

Purtroppo non si sa ancora nulla del lancio di GTA 6 su PC, ma guardando al passato probabilmente questa versione si farà attendere anche un anno.

Se non altro su PC il gioco potrà esprimere tutto il suo potenziale, poiché le console di ultima generazione potrebbero non essere in grado di fare altrettanto, nemmeno la recente PS5 Pro.