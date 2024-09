Sony potrebbe essersi assicurata i diritti di marketing esclusivi per GTA 6. L’accordo consentirebbe al colosso di Tokyo di promuovere esclusivamente l’attesissimo gioco di Rockstar insieme alla console PS5 e al modello Pro non ancora annunciato, ma a quanto pare imminente.

Secondo quanto riportato da Game Rant, l’accordo darebbe a Sony il diritto di pubblicizzare GTA VI come “solo su PS5 e PS5 Pro”, tuttavia non avrebbe alcun impatto sull’effettiva disponibilità del gioco.

Il sesto capitolo di Gran Theft Auto uscirà comunque per Xbox Series X|S e in futuro probabilmente anche su PC, tuttavia la presenza commerciale su altre piattaforme potrebbe essere notevolmente inferiore.

Sony punterebbe tutto su GTA VI per PlayStation 5 Pro

Gli addetti ai lavori ipotizzano che Sony potrebbe sfruttare il presunto accordo con Rockstar per favorire le vendite di PlayStation 5 Pro, suggerendola come la piattaforma ideale per GTA 6.

La stretta collaborazione tra Sony e Rockstar Games risale all’era PS2, quando titoli come GTA III e Vice City uscivano esclusivamente per PlayStation. Un accordo di marketing per GTA 6 non sarebbe quindi una novità, ma da allora sono passati decenni.

Al momento né Sony né Rockstar Games hanno ancora commentato ufficialmente un accordo di marketing, ma gli addetti ai lavori sospettano che il secondo trailer di GTA VI verrà mostrato ai Game Awards di dicembre e potrebbe già contenere il logo PlayStation.