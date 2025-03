A pochi minuti dal debutto ufficiale/reale delle Radeon RX 9070, ci sono subito interessanti aggiornamenti e novità che riguardano le nuove schede grafiche AMD, in particolare per quanto riguarda l’aspetto software/supporto e il grado prestazionale offerto dagli ultimi modelli consumer AMD con particolari configurazioni hardware/software.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle prime recensioni ufficiali di Radeon RX 9070 e Radeon RX 9070 XT, l’azienda di Sunnyvale ha voluto subito segnalare alcune peculiarità delle sue schede, possiamo dire in modo anche molto onesto visto che si tratta di prodotti appena annunciati e per questo preda di facili giudizi.

Visto l’entusiasmo dietro il lancio delle Radeon RX 9070, ci sembrava giusto segnalare quanto dichiarato dal produttore in ottica compatibilità; non parliamo solo di sistema operativo, ma anche di scheda madre e BIOS. Vediamo insieme di cosa si tratta.

AMD Radeon RX 9070: le nuove GPU da gaming sono da abbinare a sistemi desktop moderni

Il titolo di questo paragrafo dice già tutto e, possiamo aggiungere, allo stesso tempo non dice nulla di nuovo. Solitamente le schede grafiche di ultima generazione, soprattutto a partire dalla fascia medio-alta, vengono abbinate a sistemi (CPU/RAM/Scheda madre) se non di ultima generazione quantomeno di penultima gen, o comunque con prestazioni di livello che non vadano a fare da collo di bottiglia nei giochi o altri applicativi.

La domanda a questo punto, almeno per le Radeon RX 9070, è la seguente: quanto può essere datato il PC che deve ospitare le ultime schede grafiche AMD?

Stando a quanto ha reso noto la stessa azienda infatti, tutte le nuove GPU Radeon a partire dalla serie Radeon RX 9000 supporteranno ufficialmente solo la modalità BIOS UEFI; questo significa che, se abbiniamo una Radeon RX 9070 a un sistema che utilizza la modalità BIOS CSM e Legacy, quest’ultimo potrebbe non avviarsi o comunque creare problemi di compatibilità/stabilità.

AMD, che spiega tutto questo in un documento ad hoc, sottolinea che l’utilizzo di un BIOS UEFI porta diversi vantaggi, non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche se guardiamo a tecnologie come Resizable BAR (o AMD Smart Access Memory), Fast Boost e tutta una serie di funzionalità note da qualche anno (vedi anche la procedura stessa di aggiornamento firmware).

In sostanza, AMD afferma chiaramente che se la nostra piattaforma non utilizza un BIOS UEFI, e di conseguenza funzionalità come il Secure Boot (requisito fondamentale anche su Windows 11), l’utente potrebbe riscontrare sia problemi di compatibilità che di prestazioni. Non è chiaro quanto si potrebbe perdere dal punto di vista velocistico, ma per rassicurare gli utenti teniamo a precisare che questo tipo di approccio non è una novità e anche sulle schede grafiche Intel Arc abbiamo riscontrato comportamenti simili.

Non sappiamo se tra i nostri lettori ci sia qualcuno intenzionato ad abbinare una delle nuove Radeon RX 9070 a un vecchio sistema desktop “pre”-UEFI, se così vogliamo chiamarlo, ma in tal caso vi consigliamo di valutare bene tutti i fattori e soprattutto di documentarvi a dovere prima di ritrovarvi con una scheda nuova di zecca che però potrebbe avere problemi di compatibilità e cali prestazionali.