Dopo essersi fatta intravedere al CES di Las Vegas, la Radeon RX 9070 è finalmente arrivata ed è pronta a dare battaglia. Abbiamo provato la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 Gaming OC e lo diciamo subito, ci ha convito ed è una buonissima notizia per tutti i gamer. La speranza è che la battaglia dalle prestazioni si sposti anche sui prezzi, vero nocciolo della questione degli ultimi mesi.

Arriva RDNA 4 e si punta al concreto

Con RDNA 4, AMD porta un nuovo livello di efficienza e prestazioni nel mondo del gaming enthusiast. La Radeon RX 9070 incarna questa evoluzione con un’architettura affinata, capace di offrire un equilibrio perfetto tra potenza e consumo. Il cuore della scheda è costituito da 56 Compute Unit, supportate da 56 Ray Accelerators e 112 AI Accelerators, progettati per migliorare significativamente sia il ray tracing che l’accelerazione AI. Con un totale di 3.584 Stream Processors, il tutto prende vita su un chip da 53,9 miliardi di transistor, fabbricato a 4 nm (TSMC N4P) su un die da 357 mm², a testimonianza di un’efficienza architetturale che ottimizza le risorse disponibili.

Le frequenze sono un altro punto di forza: la GPU Clock in-game raggiunge i 2.070 MHz, mentre il Boost Clock arriva fino a 2.520 MHz, assicurando prestazioni elevate e una risposta rapida alle variazioni di carico. Questo si traduce in una capacità di elaborazione di fino a 36,1 TFLOPS in precisione singola e 72,3 TFLOPS in precisione mezza, dati che la collocano saldamente nella fascia alta del mercato. Anche l’accelerazione AI gioca un ruolo chiave, con un throughput INT8 fino a 578 TOPS e INT4 fino a 1.156 TOPS, valori che migliorano la gestione dell’upscaling e delle tecniche di rendering basate su intelligenza artificiale.

Ma non è solo questione di potenza grezza. Il Peak Texture Fill-Rate di 564,5 GT/s e il Pixel Fill-Rate di 322,6 GP/s garantiscono una gestione fluida delle texture, mentre le 128 ROPs assicurano un’elaborazione rapida dei dati visivi. Il tutto è supportato da 16 GB di memoria GDDR6, operante a 20 Gbps su un bus da 256 bit, per una larghezza di banda in grado di sostenere anche i carichi di lavoro più impegnativi. AMD ha inoltre integrato 64 MB di Infinity Cache (terza generazione), riducendo la latenza nell’accesso ai dati e migliorando l’efficienza generale del sistema.

Dal punto di vista costruttivo, la RX 9070 sfrutta l’interfaccia PCIe 5.0 x16, mentre il consumo energetico è stato contenuto a 240 W (per questa custom), un valore decisamente ottimizzato rispetto alla generazione precedente. La Radeon RX 9070 è una dichiarazione di intenti: prestazioni elevate, architettura raffinata e un set di funzionalità all’avanguardia, perfetta per chi cerca il massimo da RDNA 4.

La vera rivoluzione di RDNA 4 parte dalle sue Compute Unit, riprogettate per offrire un livello di efficienza mai visto prima su architetture Radeon. Il nuovo sottosistema di memoria ottimizzato migliora l’allocazione dei dati, riducendo la latenza nei carichi di lavoro più intensi. Le unità scalari sono state ripensate per gestire più operazioni in parallelo, mentre il sistema di registri dinamici massimizza l’utilizzo delle risorse disponibili, eliminando colli di bottiglia nella pipeline di elaborazione. Ma il vero asso nella manica è l’incremento delle frequenze operative, che garantisce alla Radeon RX 9070 un miglioramento delle prestazioni per CU tale da avvicinarsi alla precedente generazione di RX 7900, pur con un minor numero di Compute Unit totali.

Con la sempre maggiore diffusione del ray tracing nei titoli di nuova generazione, AMD ha lavorato per garantire una soluzione che coniughi prestazioni elevate e accessibilità. Gli RT Accelerators di terza generazione introdotti con RDNA 4 rappresentano un punto di svolta: la loro capacità di elaborazione del ray traversal è stata raddoppiata rispetto a RDNA 3, grazie all’aggiunta di un secondo motore di intersezione e a un insieme di ottimizzazioni architetturali che riducono sensibilmente il carico computazionale.

Una delle innovazioni più significative è la gestione della Bounding Volume Hierarchy (BVH), la struttura dati che definisce la geometria di una scena. Grazie alle Oriented Bounding Boxes, RDNA 4 riduce la complessità del BVH, abbassando l’impatto sulle risorse di memoria e migliorando la navigazione dei raggi attraverso la scena. Inoltre, l’integrazione di un ray transform block velocizza l’elaborazione nei livelli più profondi del BVH, migliorando il Ray/Box e il Ray/Triangle testing.

Non è solo potenza grafica. Non è solo efficienza termica. RDNA 4 ha un asso nella manica che spesso passa in secondo piano, ma che per chi fa streaming e content creation è semplicemente fondamentale: il Media Engine è stato completamente rinnovato. Lato decoding, RDNA 4 supporta VP9, H.264, H.265 e AV1 fino a 8K 60 FPS in HDR. Se si scende al 4K, i numeri diventano ancora più interessanti: 240 FPS in HEVC, 210 FPS in H.264, 330 FPS in VP9. Seguendo con encoding: H.264 fino a 4K 180 FPS, HEVC fino a 8K 48 FPS,AV1 fino a 8K 60 FPS.

AMD Radeon RX 9070: com’è fatta la Gigabyte Gaming OC

La Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC è massiccia, aggressiva, con un look da mech warrior che si sposa con linee spigolose e una struttura a strati, quasi a simulare un’armatura pronta per la battaglia. La finitura multi-texture alterna superfici lisce e dettagli lavorati con estrema precisione, donando alla scheda un carattere deciso, unico. È una scheda pensata per farsi notare ma allo stesso tempo sta bene anche nelle build più stealth.

Ma il design non è solo estetica, è anche funzione. E qui entra in gioco il sistema di dissipazione WINDFORCE, un concentrato di tecnologia che tiene a bada i watt senza far tremare il silenzio. Tre ventole Hawk Fan con rotazione alternata, una soluzione che riduce le turbolenze e ottimizza il flusso d’aria tra le lamelle del dissipatore. Guardandola da vicino, si notano subito i dettagli: le heatpipe in rame composito che corrono lungo la scocca come arterie pulsanti, pronte a disperdere il calore verso un’enorme piastra di rame a contatto diretto, che accarezza la GPU e la VRAM per un raffreddamento uniforme ed efficiente.

E poi c’è lui, il pass trouth che migliora notevolmente le temperature, il dettaglio che fa la differenza. Il backplate non è solo un elemento estetico: integra aperture strategiche che permettono all’aria di attraversare la scheda, dissipando il calore in modo ancora più efficace. È una soluzione che Gigabyte ha perfezionato nel tempo, e qui raggiunge un nuovo livello di efficienza.

Si tratta comunque di una versione OC, il consumo è leggermente più altro rispetto alle specifiche basiche di AMD, si passa da 220 W a 240 W, anche il boost clock vede un aumento da 2,5 GHz a 2,65 GHz. Presente il dual bios, sempre utilissimo anche se come vedremo non necessario perché la scheda regge ottime temperature.

L’illuminazione RGB discreta, elegante, con il logo Gigabyte in evidenza, completa il quadro. Un tocco di personalizzazione che non sovrasta il design, ma lo esalta, tutto sincronizzabile via Gigabyte Control Center. E c’è anche un dettaglio per gli amanti delle build curate: la Sliding Side Plate, una copertura laterale regolabile per integrare la scheda nel proprio sistema con un look sempre pulito.

AMD Radeon RX 9070 build di test

Abbiamo assemblato una build pronta per supportare al meglio una AMD Radeon RX 9070. Il processore da abbinare, al momento, è solo uno, il Ryzen 7 9800X3D su una scheda madre ROG CROSSHAIR X870E HERO , dotata di due banchi di RAM DDR5 a 6000 MHz G.Skill. Come unità di archiviazione abbiamo utilizzato un SSD PCIe 4.0 da 1 TB, il Samsung 990 Pro, per garantire tempi di accesso e velocità di caricamento al top.

Importante specifica per i driver AMD ci ha fornito in anteprima una versione di Adrenalin con relativi driver per testare la RC 9070. Spesso e volentieri questi driver non sono quelli che poi verranno rilasciati anche per tutti gli utenti, solitamente arrivano nuovi driver ancora più aggiornati e migliorati. Questo per dire che tra qualche settimana le prestazioni potrebbero essere diverse, tra mesi anche decisamente diverse. Un piccolo aspetto da tenere sempre a mente.

FSR 4, Fluid Motion Frame e Ray Tracing: tutto ciò che migliora

Non basta la potenza bruta, non bastano più neanche le ottimizzazioni tradizionali, il futuro sarà il Neural Rendering e questa Radeon è già pronta ma il NR non è ancora qui e non lo sarà per un po’. RDNA 4 porta con sé una nuova generazione di FSR per la qualità visiva e la fluidità del gaming, e la Radeon RX 9070 ne è il biglietto d’ingresso. Il cuore di questa svolta? FSR 4 e HYPR-RX con Fluid Motion Frames, due tecnologie che trasformano completamente il modo in cui i frame vengono renderizzati e riprodotti.

Disponibile esclusivamente sulle Radeon RX 9070 e 9070 XT, il nuovo FSR 4 spinge ancora più in là i limiti dell’upscaling. Se con FSR 3.1 si era già visto un miglioramento tangibile in termini di qualità e fluidità, ora entra in gioco l’intelligenza artificiale. Un modello ML avanzato, supportato dagli AI Accelerators di RDNA 4, analizza in tempo reale profondità, colore e motion vectors, eliminando artefatti, ghosting e problemi di stabilità temporale.

Il risultato? Dettagli più nitidi, immagini più pulite, movimenti più fluidi. E la cosa interessante è che l’aggiornamento avviene in modo automatico su tutti i giochi che già supportano FSR 3.1, con oltre 30 titoli compatibili al lancio e molti altri in arrivo con i futuri aggiornamenti dei driver. Basta attivare un semplice toggle nel pannello di AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.1, e il gioco è fatto.

FSR e compatibilità: quando ci saranno più titoli? La lista continua a crescere. Con oltre 420 titoli compatibili con FSR 1/2/3, FSR 4 inizia il suo debutto nei giochi più attesi del 2025. Tra i primi a supportarlo troviamo God of War: Ragnarok, Horizon Zero Dawn Remastered, Marvel’s Spider-Man 2 e The Last of Us: Part II Remastered, con un netto miglioramento nella qualità dell’upscaling e nella stabilità dell’immagine. Anche titoli in arrivo come Call of Duty: Black Ops 6, Monster Hunter Wilds e Civilization 7 integreranno FSR 4, garantendo un boost visivo immediato sulle Radeon RX 9070. E questa è solo la prima ondata: il 2025 vedrà sempre più giochi aggiornarsi al nuovo standard AI-powered di AMD.

Ma FSR 4 è solo metà dell’equazione. L’altra metà è HYPR-RX, che con la nuova versione di AMD Fluid Motion Frames (AFMF 2.1) migliora ulteriormente la qualità del frame generation, riducendo ghosting e artefatti con una gestione ancora più intelligente del flusso di immagini. HYPR-RX è il profilo definitivo per le prestazioni, un boost immediato che combina in un solo click:

Fluid Motion Frames , per aumentare il frame rate con interpolazione avanzata

, per aumentare il frame rate con interpolazione avanzata Radeon Super Resolution , per un upscaling senza compromessi

, per un upscaling senza compromessi Radeon Anti-Lag , per una reattività fulminea

, per una reattività fulminea Radeon Boost, per mantenere la fluidità nei momenti più intensi

Attivarlo è semplicissimo: un click nel pannello Adrenalin Edition, e l’ottimizzazione è immediata. Più FPS, meno latenza, più reattività, il tutto senza dover smanettare tra mille impostazioni.

Radeon RX 9070: come se la cava in gaming?

L’obiettivo è sempre lo stesso: giocare senza compromessi, con tutto al massimo, dalla qualità delle texture al ray tracing spinto al limite. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto nei nostri test, mettendo alla prova la Radeon RX 9070 a 1440p e 4K. Per quanto la scheda riesca a gestire titoli in 4K, è a 1440p che esprime davvero il suo potenziale, offrendo un mix perfetto tra qualità visiva e frame rate elevati.

Abbiamo testato sia la rasterizzazione pura che le prestazioni in ray tracing, da sempre un tallone d’Achille per le GPU AMD rispetto alla concorrenza. Per questo il confronto era d’obbligo: la RX 9070 è stata messa faccia a faccia con la RTX 4070 Super e la nuova RTX 5070, sponda AMD abbiamo selezionato la Radeon 7900 GRE.

Abbiamo messo alla prova la Radeon RX 9070 nei titoli più esigenti, testando le prestazioni sia a 4K che a 1440p, con tutto al massimo. Se a 4K la scheda mostra muscoli ma deve cedere qualcosa nei titoli più pesanti, è a 1440p che brilla davvero, con framerate elevati e un vantaggio netto rispetto alla generazione precedente. Partiamo da Cyberpunk 2077. A 4K la RX 9070 segna 55 FPS, con un vantaggio del +34% sulla RX 7900 GRE e del +45% rispetto alla RTX 4070 Super / 5070. Ma è a 1440p che la scheda prende il volo: 120 FPS, con un distacco del +22% sulla 7900 GRE e +26% sulla controparte NVIDIA.

Black Myth: Wukong, un titolo che mette in ginocchio molte GPU, conferma la tendenza. A 4K la RX 9070 si assesta sui 26 FPS, con un vantaggio del +24% sulla 7900 GRE e +13% sulla RTX 4070 Super. A 1440p la situazione migliora sensibilmente: 46 FPS, +31% sulla 7900 GRE e +10% sulla 4070 Super. Doom Eternal, spinto al massimo in Vulkan, è uno spettacolo visivo e tecnico. A 4K la RX 9070 tocca i 189 FPS, battendo la 7900 GRE del +29% e la 4070 Super del +17%. Ma a 1440p il divario è ancora più netto: 245 FPS, con un +25% sulla 7900 GRE e +20% sulla 4070 Super.

Guardando i dati complessivi testao più titoli e facendo una media generalizzata la RX 9070 è in media +22% più veloce della RX 7900 GRE e +22% più veloce della RTX 4070 Super / 5070 a 4K. A 1440p, il gap aumenta, con un +21% sulla 7900 GRE e un +20% sulla 4070 Super / 5070.

Il ray tracing su RDNA 4 migliora nettamente rispetto alla generazione precedente, con la RX 9070 che guadagna terreno sulla RX 7900 GRE, ma resta indietro rispetto alla RTX 4070 Super nei titoli più esigenti. I risultati a 4K mostrano una scheda che se la cava bene in alcuni titoli, ma che soffre nelle implementazioni più spinte di ray tracing.

In Cyberpunk 2077, la RX 9070 arriva a 21 FPS in 4K, segnando un +40% sulla RX 7900 GRE, ma rimanendo leggermente dietro alla RTX 4070 Super, che mantiene un vantaggio del 3%. Passando a 1440p, la RX 9070 tocca 45 FPS, con un +30% sulla 7900 GRE e un -5% rispetto alla RTX 4070 Super. Black Myth: Wukong rimane una sfida: a 4K la RX 9070 segna 6 FPS, battendo la 7900 GRE di +106%, ma restando -45% dietro alla RTX 4070 Super. A 1440p, la scheda tocca 13 FPS, migliorando di +117% sulla 7900 GRE, ma ancora -47% sulla 4070 Super.

Nei titoli più ottimizzati per RDNA 4, i numeri cambiano. Doom Eternal è un esempio perfetto: la RX 9070 tocca 131 FPS a 4K, con un vantaggio del +36% sulla 7900 GRE e +9% sulla RTX 4070 Super. A 1440p, il distacco aumenta: 206 FPS, con un solido +32% sulla 7900 GRE e +6% sulla RTX 4070 Super. Anche Control mostra un buon margine di miglioramento con RDNA 4: a 4K la RX 9070 tocca 40 FPS, segnando un +29% sulla 7900 GRE e un -5% rispetto alla RTX 4070 Super. A 1440p, invece, arriva a 84 FPS, con un +30% sulla 7900 GRE e un +12% sulla 4070 Super.

Guardando le prestazioni generali, la RX 9070 è in media +26% più veloce della RX 7900 GRE e +10% più veloce della RTX 4070 Super in 4K con Ray Tracing. A 1440p, la differenza si amplia leggermente, con un +28% sulla RX 7900 GRE e un +8% sulla RTX 4070 Super.

FSR 4: importante notifica Aggiorneremo a breve la recensione con alcuni test con FSR 4 attivo, stiamo attendendo maggior compatibilità di titoli. Arriverà anche un focus dedicato.

AMD Radeon RX 0970: consumi e temperature

La dissipazione studiata da Gigabyte permette riesce a tenere le temperature della scheda video in un case come il Lian Li o11 Dynamic Evo sempre intorno ai 47° durante le operazioni di routine quotidiana, si sale di qualche grado se si iniziano ad utilizzare programmi che impegnano qualche risorsa della scheda ma si è sempre belli freschi. In gaming o in situazioni di benchmark, la Radeon RX 9070 Gaming OC si ferma a 56°, difficilmente l’abbiamo vista a qualche grado in più, anzi è molto più semplice vederla a qualche grado in meno quando si utilizza FSR. Attenzione, stiamo parlando di temperature in un case, come la maggior parte dei consumatori la utilizzerebbe e non in una test bench aperta, anche la rumorosità della scheda in queste condizioni è praticamente nulla.

La Gigabyte AMD Radeon RX 9070 Gaming OC va leggermente oltre i 220 W dichiarati da AMD ma non è un problema. Il consumo nelle situazioni più intense si avvicina ai 242 W di picco, assolutamente un valore normale per una scheda che punta al 1440p e che fa bene anche in 4K. Ottima notizia invece per l’alimentazione della scheda con i classici 2 x 8 pin.

Gigabyte AMD Radeon RX 9070 Gaming OC conclusioni

Partiamo subito con le buone notizie, finalmente c’è competizione in una fascia di mercato amata tra i gamer. AMD con la serie 9000 è aggressiva, le prestazioni ci sono, c’è sicuramente da migliorare la diffusione di FSR 4 (e non è un fattore da sottovalutare nel 2025) ma il miglioramento c’è ed è tangibile anche in ray tracing.

La Gigabyte AMD Radeon RX 9070 Gaming OC è una gran bella scheda per la risoluzione 1440p, riesce a fare benissimo anche in 4K, ha dei consumi non esagerati, le temperature sono ottime, non c’è molto altro da aggiungere. Chi si mettereà nel PC una Radeon RX 9070 sarà sicuramente soddisfatto del suo acquisto, ha ottime prestazioni, punto. Non necessita di troppa AI, Multi Frame o altro, va quanto ci si aspettava e forse anche qualcosa oltre le aspettative visto il recente passato.

Il reale punto di snodo è il prezzo. Qui ci dobbiamo lasciare con un punti di domanda. AMD ci ha comunicato un MSRP per il mercato italiano che parte da 639 Euro per la Radeon RX 9070 e sarebbe ottimo. Purtroppo al momento, considerando che non esiste un reference design venduto da AMD, tutti i partner stanno avendo difficoltà nel comunicare dei listini finali.

Non abbiamo ancora delle informazioni in merito al prezzo della Gigabyte provata in questa recensione ed anche da parte di altri brand la situazione non è rosea con prime comunicazioni di prezzi più alti rispetto a quanto comunicato da AMD. La scheda resta ottima ma la questione prezzo potrebbe farla diventare una scelta eccellente o avvicinarla troppo alla concorrenza rendendo più intricata la scelta del consumatore. Il ritorno della competizione è un ottima notizia, i prezzi probabilmente si abbasseranno da entrambe le parti, per tutti i gamer questo è ciò che serviva per cercare di fermare un po’ i prezzi alle stelle ma c’è ancora da capire come saranno posizionate le schede AMD nel mercato vero.