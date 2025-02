Nell’ormai prospero e florido settore dell’intelligenza artificiale le maggiori realtà tecnologiche offrono agli utenti diverse soluzioni sviluppate internamente, tra i vari chatbot IA sul mercato figura anche Copilot, lo strumento sviluppato dall’azienda di Redmond. Nelle ultime ore Microsoft ha annunciato che le funzionalità Voice e Think Deeper di Copilot sono ora disponibili gratuitamente e senza limiti per tutti gli utenti, con una mossa che mira a offrire interazioni più estese e approfondite con l’assistente IA, eliminando le precedenti restrizioni per gli utenti non paganti.

Voice e Think Deeper di Copilot gratis per tutti

Lanciato due anni fa, Copilot è stato progettato per aiutare gli utenti ad accedere alle informazioni, ottenere risposte, riflettere, fare brainstorming e creare; grazie all’integrazione di Voice e Think Deeper gli utenti possono ora avere conversazioni vocali prolungate con Copilot e affrontare domande o compiti più complessi grazie ai modelli di ragionamento avanzati di Think Deeper, alimentati dal modello o1 di OpenAI.

Per quanto riguarda Voice, la società di Redmond sottolinea come lo strumento possa essere utile per esercitarsi a parlare in una lingua che si sta imparando, oppure per fare allenamento simulando un colloquio di lavoro (dopo aver fornito a Copilot alcune informazioni come la propria esperienza lavorativa o l’impiego per cui ci si sta candidando).

Passando a Think Deeper invece, Microsoft evidenzia come la funzionalità possa essere utile per affrontare argomenti più complessi, come fare un acquisto importante, valutare il valore futuro di una ristrutturazione domestica o pianificare un cambio di carriera; di seguito alcuni esempi forniti dall’azienda:

Confronta le migliori auto elettriche. Di solito do la priorità al design e al comfort e voglio sentire che il mio acquisto è “a prova di futuro”. Crea un nuovo sistema di punteggio per aiutarmi nella mia valutazione.

Ho 15.000 $ da usare per la ristrutturazione della casa. Sto decidendo tra un’isola in cucina, un bagno rinnovato o la sostituzione del tetto. Cosa aumenterebbe di più il valore della mia casa nei prossimi 3 anni?

Vivo in un quartiere in cui c’è un’interruzione di corrente ogni volta che c’è vento forte. Dovrei acquistare un generatore? Quali sono i pro e i contro, le cose che dovrei considerare e l’impatto sul mio budget e sulla mia convenienza.

È doveroso notare che, durante periodi di alta domanda o in caso di problemi di sicurezza o uso improprio, l’accesso a queste funzionalità potrebbe subire ritardi o interruzioni. Inoltre, Copilot Pro continua a offrire vantaggi come l’accesso preferenziale ai modelli più recenti (anche durante i periodi di utilizzo di punta), l’accesso anticipato a funzionalità AI sperimentali e l’utilizzo aggiuntivo di Copilot in app Microsoft 365 selezionate come Word, Excel e PowerPoint.

Un plauso dunque a Microsoft, che con questa espansione delle funzionalità gratuite di Copilot segna un passo significativo verso la creazione di un assistente AI più accessibile e potente per tutti gli utenti.