Chi ha pensato che il 2024 sia stato l’anno dell’intelligenza artificiale dovrà ricredersi considerando le novità cui stiamo assistendo in questo settore nelle sole prime settimane del nuovo anno. Dopo la diffusione al grande pubblico e la conoscenza delle possibilità (per molti aspetti ancora acerbe) che l’AI può offrire potenzialmente a chiunque, il 2025 è probabilmente l’anno della maturazione dell’intelligenza artificiale. Non a caso, al netto di qualche versione puramente di marketing (dove la sigla AI sarà utilizzata per promuovere più o meno qualsiasi prodotto e servizio), tante realtà stanno integrando questa tecnologia proponendo la propria versione.

È di pochi giorni fa la notizia delle novità introdotte da Microsoft con diversi strumenti e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e rivolte al mondo business.

Cosa cambia con Microsoft 365 Copilot Chat

Microsoft 365 Copilot Chat è l’offerta rivolta ai clienti commerciali che aggiunge all’esperienza di chat già esistente lo strumento degli agenti Copilot. L’offerta include Copilot Chat (la chat AI basata su GPT-4o), Copilot Control System (la protezione dei dati aziendali) e l’accesso agli agenti direttamente nelle chat.

Per quel che riguarda Copilot Chat si tratta sostanzialmente dell’interfaccia cui siamo già abituati a utilizzare simile a quella di ChatGPT di OpenAI e di Gemini di Google. È basata su GPT-4o e consente di caricare qualsiasi tipo di documento e chiedere a Copilot di svolgere le varie operazioni (riassunti, analisi dei fogli di calcolo, miglioramenti di una presentazione, generare immagini, eccetera). Chi ha accesso alla versione completa di Microsoft 365 Copilot può utilizzare il prompt AI direttamente in Word o in Excel senza caricare i file manualmente. È presente anche Copilot Pages, la funzione con la quale è possibile lavorare in tempo reale su un contenuto collaborando sia con colleghi fisici che con l’AI.

La novità probabilmente più significativa è quella legata agli agenti. Ricordiamo che gli agenti Copilot, prima disponibili solo nella versione completa di Microsoft 365 Copilot, sono progettati per funzionare come colleghi virtuali ai quali assegnare compiti e attività da svolgere al posto delle persone. Gli agenti possono, per esempio, monitorare una casella di posta elettronica o immettere dati, automatizzando dei processi e liberando i collaboratori da questi impegni. Ma non solo.

Una delle caratteristiche più rilevanti di Microsoft 365 Copilot Chat è per le aziende la possibilità di creare e personalizzare gli agenti AI tramite Copilot Studio (disponibile in Azure). Le aziende, infatti, possono definire regole, logiche operative e integrazioni specifiche con i propri dati, adattando così gli agenti alle proprie specifiche necessità così da ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare l’efficienza operativa.

Un’attenzione particolare va poi rivolta al costo del servizio e al sistema utilizzato per calcolarne l’utilizzo. È infatti previsto un sistema di pagamento a consumo (pay-as-you-go) o a pacchetti predefiniti. Microsoft prevede un “tariffario” per il quale il costo viene calcolato in base al tipo di risposta data dall’agente. Le risposte classiche costeranno 1 messaggio, quelle generative (che utilizzano modelli di linguaggio avanzati) costeranno 2 messaggi. Le risposte che accedono ai dati aziendali tramite Microsoft Graph costeranno invece 30 messaggi. Ogni messaggio avrà un costo di 1 centesimo di dollaro.

Attualmente, Microsoft 365 Copilot Chat è rivolto esclusivamente ai clienti business. Gli utenti possono scaricare l’app dal sito ufficiale o dagli app store di Windows, Android e iPhone, scegliendo tra la prova gratuita o l’abbonamento a pagamento.