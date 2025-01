Microsoft rende disponibile gratuitamente il modello o1 di OpenAI a tutti gli utenti di Copilot, come annunciato dal CEO di Microsoft AI Mustafa Suleyman in un post su LinkedIn.

Non sarà più necessario abbonarsi a Copilot Pro o ChatGPT Plus per poter utilizzare l’ultimo modello di intelligenza artificiale di punta di OpenAI che è in grado di ragionare.

Il modello o1 si chiama Think Deeper all’interno di Microsoft Copilot ed è attivabile tramite un apposito selettore, anche in Italia. Il nuovo modello necessita di una trentina di secondi per elaborare in maniera più complessa le domande poste dall’utente.

Proprio come ChatGPT Plus, Think Deeper fornirà risposte passo dopo passo a domande complesse, quindi sarà utile per confrontare due opzioni, creare codice per app o pianificare un lungo viaggio su strada, ma anche ottenere consigli approfonditi su come gestire un cambio di carriera.

Think Deeper ora è gratis per tutti gli utenti Copilot

Microsoft ha lanciato Think Deeper per la prima volta a ottobre dello scorso anno, offrendo un’anteprima del modello all’interno di Copilot Labs che consente agli abbonati a Copilot Pro di sperimentare nuove funzionalità che Microsoft sta sviluppando, ma da questa settimana sarà utilizzabile gratuitamente da decine di milioni di utenti Copilot.

Nel post Suleyman anticipa che Microsoft AI ha molta carne al fuoco in questo momento ed è impaziente di mostrare al mondo le prossime novità.