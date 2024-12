Microsoft ha annunciato che sta lanciando una nuova versione dell’app Copilot per gli utenti Insider di Windows 10 e Windows 11. Si tratta di un aggiornamento importante in quanto la precedente applicazione basata sul Web viene rimpiazzata con una versione nativa.

L’aggiornamento 1.24112.123.0 introduce anche una nuova vista rapida simile a quella offerta dall’app ChatGPT su Windows e la scorciatoia (Alt + Spazio) per richiamare Copilot.

La società spiega che gli utenti possono spostare la finestra di visualizzazione rapida e ridimensionarla e utilizzare la combinazione Alt + Spazio per aprirla e chiuderla, mentre per tornare alla finestra principale basta cliccare sull’icona nell’angolo in alto a sinistra. I PC muniti del tasto Copilot apriranno l’app Copilot nella finestra principale.

Microsoft Copilot diventa un’app nativa su Windows 10 e Windows 11

Ecco un esempio della nuova visualizzazione rapida di Copilot per Windows con l’icona di Copilot visualizzata nella barra delle applicazioni.

Dal momento che la scorciatoia Alt + Spazio è usata frequentemente in altre app, Microsoft chiarisce che Windows assegnerà il collegamento all’app aperta per prima o in esecuzione in background.

Il colosso di Redmond avvisa che la nuova app Copilot verrà distribuita gradualmente tramite Microsoft Store, quindi potrebbe non aver ancora raggiunto tutti gli utenti Windows Insider.