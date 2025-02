Questo primo trimestre del 2025 è nato all’insegna delle schede grafiche e sembra sia destinato a concludersi nello stesso modo, questo almeno se guardiamo alle notizie che stanno circolando sulla rete delle ultime ore. Se NVIDIA ha già giocato le sue carte migliori con i modelli flagship della serie GeForce RTX 50 Blackwell, lo stesso non si può dire di AMD che, dopo aver posticipato le prime schede grafiche basate su GPU RDNA 4 (attese al CES di Las Vegas ricordiamo), sembra essere finalmente pronta a battagliare con il competitor di sempre.

Che l’azienda di Lisa Su al momento non abbia la possibilità di controbattere a NVIDIA nel segmento di fascia alta non è una novità, mentre è risaputo che i primi prodotti basati su architettura RDNA 4, ovvero la serie Radeon RX 9070, andranno a contrastare NVIDIA nel segmento di fascia media e medio/alta, rispettivamente con Radeon RX 9070 XT e Radeon RX 9070 liscia.

A confermare ulteriormente questo trend, ci pensano gli ultimi benchmark apparsi online sulle nuove schede AMD, dati a quanto pare molto affidabili in quanto sarebbero trapelati direttamente dall’azienda. Al contempo NVIDIA si sta preparando come da pronostico al lancio della GeForce RTX 5070, tuttavia riguardo al lancio sembra non voler dare molte indicazioni, quasi cercando di rimanere vaga per cercare marcare stretto l’avversario.

Ma analizziamo insieme i nuovi bechmark a disposizione, anticipiamo piuttosto concreti e chiari (forse anche troppo), tenendo sempre a mente che parliamo di una delle fasce di mercato più battute dai gamer, ovvero il segmento mainstream, molto appetibile per le aziende protagoniste.

AMD Radeon RX 9070 XT: una scheda equivalente alla GeForce RTX 4080/4080 SUPER?

Partiamo da AMD, se non fosse perché i benchmark emersi di recente sembrano piuttosto concreti e, cosa più importante, molto affidabili visto che proverrebbero direttamente da fonti interne. Il condizionale è comunque sempre obbligatorio in questi casi, ma in linea di massima emerge subito che le Radeon RX 9070 potranno ambire a contrastare al massimo modelli come la GeForce RTX 4080 o laGeForce RTX 4080 SUPER.

Niente di anomalo, anzi è un’ottima conferma considerando che la GeForce RTX 5070 Ti ha prestazioni molto simili alle varianti GeForce RTX 4080 Ada Lovelace e i prezzi di questi modelli non sono proprio popolari (senza considerare la disponibilità). Andando nel dettaglio però, sembra che la GPU più potente, la Radeon RX 9070 XT, offra un incremento delle prestazioni in 4K sino al 42% rispetto alla Radeon RX 7900 GRE.

Niente confronti con le top di gamma RDNA 3, Radeon RX 7900 XTX o XT, ma a quanto pare i benchmark si riferiscono alle prestazioni pure in raster senza alcun tecnologia aggiuntiva di super samplig legata all’AI. Anche la Radeon RX 9070 liscia sarà un 20% più veloce della Radeon RX 7900 GRE, un miglioramento che a quanto pare non riguarderà solo il raster ma toccherà in modo importante anche il ray-tracing, finora il vero punto d’achille dei prodotti AMD. Prima di andare avanti però facciamo un piccolo sunto di quello che emerge dai dati trapelati online:

AMD Radeon RX 9070 XT vs Radeon RX 7900 GRE in raster: +42% in 4K e +38% in 1440P

AMD Radeon RX 9070 vs Radeon RX 7900 GRE in raster: +21% in 4K e +20% in 1440P

NVIDIA GeForce RTX 5070: è il 20% più lenta della GeForce RTX 5070 Ti su Geekbench

Considerando quanto detto, nonché le prestazioni di una scheda come la GeForce RTX 5070 Ti (qui la recensione), sembra evidente che AMD abbia davvero la possibilità di contrastare in modo importante NVIDIA nella fascia medio/alta del segmento consumer gaming; questa affermazione ovviamente dovrà trovare conferma anche nei prezzi di listino, ma di questo parleremo a fine articolo.

Nel frattempo NVIDIA sta preparando tutto per il lancio della GeForce RTX 5070, a quanto pare già in mano ai tester che non hanno esitato a testarla sul noto benchmark Open CL di Geekbench. Abbinata a un AMD Ryzen 7 9800X3D, l’inedita GPU Blackwell sembra offrire prestazioni assolute quantificabili in un -20% rispetto alla sorella maggiore GeForce RTX 5070 Ti.

Tutto torna se vogliamo, ma in questo caso preferiamo attendere le prestazioni pure (e ufficiali) in gaming che, fatti due semplici conti, non dovrebbero allontanarsi troppo da una GeForce RTX 4070 SUPER. Teniamo a sottolineare che per il momento stiamo considerando solo quelle che dovrebbero essere le prestazioni pure in raster, ma sappiamo bene che sia AMD che NVIDIA possono giocarsi la carta dell’AI, rispettivamente con DLSS e FSR.

Il test di Geekbench, soprattutto in queste casistiche pre-lancio, è da prendere con le pinze, almeno se siamo interessati al comportamento della scheda in ambito gaming. Per fare un esempio, la Radeon RX 9070 XT sembra essere leggermente inferiore alla GeForce RTX 5070 su Geekbench, tuttavia, da quello che abbiamo discusso e calcolato sopra, la stessa dovrebbe batterla abbondantemente nei giochi (in primis in 4K).

AMD Radeon RX 9070 vs NVIDIA GeForce RTX 5070: ecco le specifiche tecniche (quasi definitive)

AMD Radeon RX 9070 XT

GPU NAVI 48

Stream Processor 4.096

Frequenza GPU 2,97 GHz

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 GB/s

Alimentazione 3x 8pin PCI-E

TBP 300 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

AMD Radeon RX 9070

GPU NAVI 48

Stream Processor 3.548

Frequenza GPU 2,52 GHz

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 GB/s

Alimentazione 2x 8pin PCI-E

TBP 220 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

GPU GB203-200

Streaming Multiprocessor 70

Cuda Core 8.960

Tensor Core 280

TMU 280

RT Core 70

Frequenza GPU 2.452 MHz

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 896 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 300 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 5070

GPU GB205-300

Streaming Multiprocessor 48

Cuda Core 6.144

Tensor Core 192

TMU 192

RT Core 48

Frequenza GPU 2.510 MHz

Memoria 12 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 672 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 250 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Quando arrivano e quanto potrebbero costare le nuove schede AMD e NVIDIA?

Al momento questi sono gli ultimi dati attendibili che abbiamo a disposizione sulle prestazioni dei nuovi prodotti targati AMD e NVIDIA. Riguardo il lancio invece, il 28 febbraio ci sarà un evento AMD riguardo la gamma Radeon 9070 (presentazione), con il lancio effettivo sul mercato atteso a quanto pare a distanza di una settimana, verosimilmente “attaccato” a quello della GeForce RTX 5070 (o viceversa se preferite).

Se parliamo di prezzi infine, sappiamo già che GeForce RTX 5070 Ti ha un MSRP di 749 dollari e le GeForce RTX 5070 scende a 549 dollari, mentre le proposte AMD potrebbero (o dovrebbero, per avere senso), attestarsi a un costo leggermente inferiore. Le dinamiche di mercato sono piuttosto complesse e articolate; a oggi ancora i costi e la disponibilità dei modelli flagship NVIDIA non si sono ancora stabilizzati e non siamo sicuri che la vicenda non si ripeterà con AMD (speriamo vivamente di no).