Si fanno sempre più insistenti i rumor attorno all’iPhone 17 Air, il dispositivo che si preannuncia come il Melafonino più sottile di sempre. Atteso per il 2025, questo smartphone pare avrà uno spessore di soli 6,25 millimetri, segnando una riduzione del 25% rispetto all’attuale iPhone 16 Pro (vai alla nostra recensione di iPhone 16 Pro max), spesso 8,25 millimetri. Con questo traguardo, supererà persino il record detenuto dall’iPhone 6, che misurava 6,9 millimetri.

Le innovazioni dietro il design ultra-sottile

Il risultato sembra essere reso possibile grazie all’introduzione di un modem 5G proprietario progettato internamente da Apple. Questo componente più compatto sostituirà i chip Qualcomm attualmente in uso, permettendo di ottimizzare lo spazio interno senza compromettere autonomia, qualità del segnale o prestazioni. Si tratta di una scelta tecnologica che anticipa una transizione strategica per il colosso di Cupertino.

L’iPhone 17 Air dovrebbe essere poi dotato di un display da 6,6 pollici e una singola fotocamera posteriore, un design essenziale che riflette la volontà di Apple di coniugare eleganza e funzionalità. Inoltre, potrebbe essere impiegata una batteria di nuova generazione al silicio carbonio che a parità di dimensioni offre una densità energetica maggiore.

Il modem 5G proprietario comunque è solo il primo tassello di una strategia più ampia. Entro il 2025, Apple prevede di implementare questa tecnologia in altri dispositivi, come un nuovo iPhone SE e un iPad economico, eliminando progressivamente la dipendenza dai chip Qualcomm. Inoltre, l’azienda sta lavorando a un system-on-a-chip (SoC) che integrerà processore, modem, Wi-Fi e altri componenti in un’unica unità. Questa soluzione porterà a un’ulteriore riduzione degli ingombri interni e a miglioramenti prestazionali.

Non meno importante, la riduzione dello spessore potrebbe avere implicazioni significative per lo sviluppo di un iPhone pieghevole, un progetto che Apple sta studiando attentamente.