Il prossimo anno Apple dovrebbe lanciare una nuova variante di iPhone e probabilmente sarà proprio quella a stuzzicare maggiormente la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori: stiamo parlando di iPhone 17 Air.

Saranno in tanti ad essere indecisi nella scelta tra iPhone 17 Pro e il nuovo modello, che avrà come principale caratteristica distintiva quella di una scocca particolarmente sottile.

I 4 vantaggi di iPhone 17 Air

Il nuovo melafonino di Apple dovrebbe essere l’iPhone più sottile mai lanciato dal colosso di Cupertino (la sua scocca dovrebbe avere uno spessore compreso tra 6 mm e 6,5 mm) e questo rappresenta senza dubbio un motivo valido per tanti utenti per valutare il suo possibile acquisto.

Ma iPhone 17 Air potrebbe avere altri vantaggi dalla sua, come un display con diagonale compresa tra quello di iPhone 17 Pro (6,3 pollici) e quello di iPhone 17 Pro Max (6,9 pollici), probabilmente da 6,6 pollici, che potrebbe rivelarsi il giusto compromesso.

Un altro vantaggio di questo inedito modello potrebbe essere rappresentato dal prezzo, che dovrebbe essere simile a quello della variante Plus (che va a sostituire) e quindi più basso rispetto a quello delle versioni Pro.

Infine, iPhone 17 Air dovrebbe essere il solo modello della prossima generazione a poter vantare il nuovo modem 5G realizzato direttamente da Apple (le varianti Pro dovrebbero continuare ad usare un modem di Qualcomm).

Una grande novità per iPhone 18 Pro

Restando in casa Apple, nel 2026 potrebbe essere lanciato il primo melafonino a poter vantare una fotocamera con apertura variabile.

A dire del popolare analista Ming Chi Kuo, i dati provenienti dalle aziende che riforniscono Apple (in particolare BE Semiconductor) non sembrano lasciare dubbi al riguardo: iPhone 18 Pro dovrebbe contare su questa caratteristica che è già stata adottata da vari produttori Android.

Sarà interessante scoprire come Apple proverà a rendere questa feature “unica” e innovativa.